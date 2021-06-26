القومى للمرأة يناقش الدراسات القبلية والبعدية لمشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعا لمناقشة الدراسات القبلية والبعدية لمشروع مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى بحضور كلا من الدكتورة نسرين البغدادى عضو المجلس، والمهندس عمرو سليمان عضو المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية والشمول المالى، والدكتورة نجلاء العادلى مدير عام التعاون الدولى بالمجلس، والمهندسة إنجى اليمانى المدير الوطنى لبرنامج الشمول المالى بالمجلس، والاستاذة جيلان المسيرى نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة،

والاستاذة وفاء ماجد ممثلة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والاستاذ أسامة عبده مدير مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى بالبنك المركزى، والاستاذة إيفا تانكو مديرة المتابعة والتقييم وضمان الجودة للبرامج بهيئة كير، والأستاذ محمد رحيم مدير المتابعة والتقييم بهيئة بلان انترناشيونال.

وأكدت الدكتورة نسرين البغدادى أن المشروع يستهدف ٢٢٠ الف سيدة لتكوين ما يقارب من ١١ الف مجموعة إدخارية فى 9 محافظات وهم المنيا واسيوط وسوهاج وبنى سويف وقنا والفيوم والشرقية والبحيرة والقليوبية

أهداف المشروع موضحة أن المشروع يهدف إلى شمول المرأة المصرية اقتصادياً ومالياً بالقرى الريفية و دمجها بالمنظومة المصرفية ورفع الوعى ونشر الثقافة المالية للسيدات و محو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية بجودة عالية من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الإقراض وتشجيع السيدات على إقامة انشطة مدرة للربح.

وأشارت عضوة المجلس إلى أهمية الدراسة الميدانية في المشروع لمعرفة أولويات احتياجات المرأة الريفية على المستوى العام والخاص والذى يشمل دورها فى الأسرة والتعرف على الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في إطار القرى التى تعيش فيها افراد العينة فى إطار المحافظات المستهدفة، ومعرفة مدى المام المستهدفات ووصولهم للخدمات المالية وكذلك مدى استخدامهم للتكنولوجيا والتعرف على تقديرهم الذاتي وقدرتهم على اتخاذ القرار، والوقوف على مدى استعداد المبحوثات للدخول فى مشروعات او انشطة مدرة للدخل ، و أكدت على أهمية التجربة الاستطلاعية مع تقسيم ادوار المشاركين في الميدان .

وتضمن الاجتماع عرض مقترحات الباحثين والباحثات لتنمية الدراسة القبلية والبعدية، ولتطوير الادوات المستخدمة ميدانياً.