عودة الهدوء لعزبة الهجان بعد تدخل الأمن لفض مشاجرة بالأسلحة وضبط المتهمين

عاد الهدوء إلى عزبة الهجانة بعد تدخل الأجهزة الأمنية لفض مشاجرة بالأسلحة وضبطط المتهمين وتقديمهم إلى النيابة العامة.

جاء ذلك عفب ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة وتم تداوله بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن وجود مشاجرة ومصابين بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين وجود مشاجرة بين كلاً من طرف أول وعددهم 7 أشخاص، مقيمين بذات المنطقة، طرف ثان وعددهم 13 شخص "3 منهم مصابين بجروح مختلفة"، بسبب وجود خلافات مالية بين إثنين من طرفى المشاجرة ، أدت لحدوث مشادة كلامية بينهما تدخل على إثرها باقى الأطراف وتعدوا على بعضهم بالضرب بالأسلحة البيضاء وإلقاء الزجاجات الفارغة والألعاب النارية ، مما نتج عنه الإصابات المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم (عدد ٢ صندوق زجاجات فارغة - عدد ٣ سلاح أبيض "ساطور" - عدد ٢ شومة )، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.