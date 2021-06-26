/637347/التعليم-ضبط-٤٦-محمول-بلجان-الدبلومات-الفنية-في-الأسبوع-الأول-للامتحانات
استئناف صباح اليوم طلاب الدبلومات الفنية بنظام ٣ و ٥ سنوات في التخصصات الصناعية و الزراعية و الفندقية و التجارية امتحاناتهم للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ في أول أيام الأسبوع الثاني للامتحانات.
دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن استئناف طلاب الدبلومات الفنية امتحاناتهم خلال العام الدراسي 2020/2021
التعليم ضبط ٤٦ محمول بلجان الدبلومات الفنية
كشفت غرف العمليات أن امتحانات الاسبوع الأول لامتحانات الدبلومات كشفت عن ضبط ما يصل إلي ٤٦ حالة غش بواسطة المحمول ، بالاضافة إلي مخالفات أخري جاري التحقيق بها.
اجراءات احترازية مشددة خلال الامتحانات
وتجري الامتحانات وسط اجراءات احترازية مشددة، لوقاية الطلاب و المعلمين من مخاطر الاصابة بفيروس كورونا المعروف باسم " كوفيد- ١٩ ".
وكان 741 ألف 763 طالب و طالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، قد أدوا يوم الخميس الماضي ، الامتحان فى 219 مادة (212 مادة فترة أولى و7 مواد فترة ثانية)، داخل 3111 لجنة في خامس أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2020.
وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الخامس سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.
جدير بالذكر أن امتحانات الدور الأول تشهد إجراء الامتحانات في عدد (1431) مادة امتحانية يتم أداؤها في (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي عدد طلاب (816948)، بمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.
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