افريقية النواب تناقش طلب النائبة رشا أبو شقرة بشأن دخول شركات الطيران والأسواق الحرة بين مصر والخرطوم..غدا

/637335/افريقية-النواب-تناقش-طلب-النائبة-رشا-أبو-شقرة-بشأن-دخول-شركات-الطيران-والأسواق-الحرة-بين-مصر-والخرطومغدا

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها غدا لمناقة عدد من المشروعات والاقتراحات، وبعض طلبات الاحاطة المقدمة من النواب، كما تعقد لجنة الشئون الأفريقية شريف الجبلي، اجتماعها لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة د. رشا أبو شقرة، بشأن ما تم من مباحثات للدخول في مجال شركات الطيران والأسواق الحرة ومجال الصيانة بين مصر ومطار الخرطوم ونيالا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب

لجنة الدفاع والأمن القومي

كما تعقد لجنة الدفاع والامن القومي، اجتماعها لمتابعة المشروعات القومية وأفاق التنمية بمحور قناة السويس، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

لجنة العلاقات الخارجية

وتعقد لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش ،مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة مقدمان من:

النائب عمرو حسين هندي، بشأن تأخر تسليم جوازات السفر للمواطنين المقيمين بدولة الكويت. النائب سعودي عبدالرحمن عبدالغفار، بشأن تأخير بعض المعاملات القنصلية بالدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية.

كما تناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: النائب عبدالمنعم علي إمام، بشأن تأخر وعدم انتظام تسليم وثائق السفر وغيرها من الوثائق، وضرورة ميكنة كل الخدمات القنصلية للمواطنين المصريين بالخارج.

النائب رياض عبدالستار، بشأن تأخر استخراج جوازات السفر في القنصليات المصرية خاصة في الدول العربية مثل السعودية والكويت والامارات.

النائب محمد إسماعيل، بشأن شكوى آلاف المصريين بسبب تأخر إجراءات تسليم الوثائق في السفارات المصرية المختلفة.

لجنة الشئون العربية

وتستكمل لجنة الشئون العربية عقد اجتماعاتها برئاسة النائب يسري المغازي ،لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة عجمي، والموجه للدكتورة نبيلة مكرم ،وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخصوص أزمة العالقين في دبي- ترانزيت الكويت في أواخر شهر ديسمبر الماضي.