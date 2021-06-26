/637341/قالت-لي-أنت-أصلع-وأخدت-الذهب-شاب-في-دعوى-رد-قيمة-الشبكة

رفع شاب دعوى لرد قيمة الشبكة أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اليوم السبت، بعد فشل كل محاولاته في إعادتها بالطرق السلمية، خاصة أن الفتاة هي من فسخت خطبتهما.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل دعوى رد الشبكة أمام محكمة الأسرة بالجيزة

وقف الشاب صاحب الـ26 عاما يحكي قصته أمام قاضي الأسرة، قائلا بأنه تقدم لخطبة إحدى الفتيات عن طريق الصالونات بعد أن رشحها له أحد أقاربه، وبعد زيارته لهم أعجب بها للوهلة الأولى واتفق مع أسرتها على ميعاد الخطبة.

وتابع الشاب أنه حدد مع والدتها نظرا لوفاة والدها على تقديم شبكة لها بقيمة 35 ألف جنيه، وكانت الأمور تسير بينهما بصورة طبيعية، حتى اقتراب موعد الزفاف الذي لم يتبق عليه سوى 4 أشهر، بدأ يشعر بتغيرات في معاملة الفتاة معه، واشتكى لأسرتها من سوء معاملتها له لكنها لم تكن تستجيب لهم واستمرت في طريقها.

مش هنكمل سوا

" قالتلي مش هنكمل سوا" بهذة الكلمات واصل بها الشاب المكلوم حديثه أمام المحكمة الجيزة، أنه فوجئ بها تخبره بضرورة فسخ خطبتهما، وحاول معها في معرفة الأسباب التي دفعتها لعدم إتمام زواجهما فاعترفت له بأنها لا تريد الزواج من شاب "أصلع".. "قالتلي هتكسف أخرج معاك قدام أصحابي".

واختتم الشاب أنه رغم الصدمة التي تلقاها منها، إلا أنه طالبها برد الشبكة لكنها رفضت واعتبرتها من حقها الشرعي والقانوني، وفشلت كافة الطرق للحصول على حقه في الشبكة فاضطر إلى اللجوء للمحكمة لرفع الدعوى.