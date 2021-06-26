أحداث رياضية تنتظرك اليوم السبت: مباراة الأهلي والترجي.. موعد مباراة منتخب الشباب.. استعدادات الزمالك لمباراته أمام مصرالمقاصة

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تشهد الساحة العالمية الرياضية العديد من الأحداث والمواجهات الكروية ، ويرصد دوت الخليج أحداث رياضية تنتظرك اليوم السبت ، لعل أهمها مواجهات قوية منها مواجهة الأهلي أمام فريق الترجي التونسي ضمن منافسات نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

الزمالك

يستكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت تدريباته، استعدادا لمباراة مصر المقاصة، ضمن منافسات الدوري العام، وذلك في مقر الفريق بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وتبدأ التدريبات في الساعة الخامسة مساء

يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2003 ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت منتخب موريتانيا باستاد القاهرة فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات للبطولة العربية للشباب التى تستضيفها مصر، حيث يتأهل أول وثانى كل مجموعة إلى دور الـ8

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم السبت أمام فريق الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد أن حقق الأهلي الفوز على الفريق التونسي في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريق في استاد رادس السبت الماضي.

تقام اليوم السبت العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة إيطاليا ضد النمسا فى دور الـ 16 لمنافسات بطولة أمم أوروبا يورو، فضلا عن مواجهة الأهلى ضد الترجى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا

تقام مباراة منتخب ويلز أمام نظيرة الدنمارك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء على قناةbeIN Sports HD 1 Max

تقام مباراة إيطاليا أمام نظيرة النمسا والتي من المقرر أن تقام في تمام الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 1 Max

تقام مباراة النادي الأهلي أمام فريق الترجي التونسى والتي من المقرر أن تقام في تمام الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium.

بيراميدز

تلقت بعثة بيراميدز فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب إخطارا بسلبية المسحة الخاصة بفيروس كورونا لجميع أفراد بعثة النادى الموجودة حاليا فى كازبلانكا، استعدادا لمواجهة الرجاء فى إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أجرت المسحة بالأمس فى مقر فندق الإقامة.