رياضة النواب تناقش طلب النائب محمد اسماعيل بشأن توقف مشروعات الطرح الاستثماري لمراكز الشباب..غدًا

/637343/رياضة-النواب-تناقش-طلب-النائب-محمد-اسماعيل-بشأن-توقف-مشروعات-الطرح-الاستثماري-لمراكز-الشبابغدا

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها غدا، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة والمقترحات المقدمة من النواب، كما تناقش لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب محمود حسين، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

النائب محمد إسماعيل، بشأن توقف تنفيذ أعمال مشروعات الطرح الاستثماري لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية. النائب أبو العباس فرحات، بشأن وقف قرار إشهار مركز شباب المنشية البحرية بمحافظة الاسكندرية. النائب أحمد مهنى، بشأن تعارض المادة 30 من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب مع قانون الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الشباب والرياضة غدا

لجنة حقوق الانسان

كما تستكمل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ،برئاسة النائب طارق رضوان، مناقشة ما قامت به وزارة التعاون الدولي بشأن تنفيذ توصية مجلس الوزراء في نوفمبر 2017 والخاصة بإنشاء وحدة حقوق الانسان بكل وزارة ومحافظة، من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها.

لجنة الادارة المحلية

كما تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعها برئاسة النائب أحمد السجيني، ضرورة نقل الوحدة المحلية القروية المريس محافظة الأقصر إلى مركز أرمنت أو مركز القرنة وفصلها عن مركز الطود المنشأ حديثاً، وذلك لعدم اتصال المجلس القروى الموريس بمركز الطود جغرافياً وسكانياً، فضلاً عن عدم وجود مواصلات مباشرة بينهما مما يجهد المواطنين في قضاء مصالحهم ،مع العلم أن قرية المريس كانت تتبع مركز أرمنت، وتم ضمها إلى مدينة الأقصر ثم مركز الطود.

لجنة الاسكان

كما تناقش لجنة الإسكان ولمرافق العامة والتعمير، برئاسة النائب عماد سعد حموده، مناقشة 5 موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب:

أحمد الشرقاوي، بشأن قيام هيئة تعاونيات البناء والإسكان بمطالبة حاجزي الوحدات بمشروع أبراج المنصورة التابع للهيئة بمبالغ تزيد عن التكلفة الحقيقية للوحدة.

النائبة رقية عبدالعزيز، بشأن معاناة قرية العمايدة شرق مركز المنشأة ــ محافظة سوهاج من عدم وجود خرائط للأحوزة العمرانية بها.

عدم الاستفادة من مساحة الأرض المتبقية لإقامة مباني خدمية عليها بمنطقة الشيخ علام ــ مركز المنشأة ــ سوهاج. النائب نور أبو ستيت، بشأن إنشاء مدينة جديدة في الظهير الصحراوي مركز البلينا ــ سوهاج. النائب علي بــدر، بشأن عدم إحلال وتجديد خطوط مواسير مياه الشرب لقرى مركز ومدينة أهناسيا ــ بني سويف. النائب محمد سيد جنيدي، بشأن عدم انتهاء مشروع الصرف الصحي بقرية بهشيــن ــ مركز ناصر ــ محافظة بني سويف.