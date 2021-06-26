/637344/عمر-صميدة-مجلس-الشيوخ-يمتلك-كفاءات-عالية-أدى-ما-عليه-تجاه-القضايا-المطروح-صور-وفيديو

قال النائب الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب المؤتمر، أن مجلس الشيوخ أدى ما عليه فيما يتعلق بالنظر فى المواضيع المطروحة أمامة، وقام بدراسة لأهم القضايا التى تم تناولها، مشيرا إلى انه يهدف دائمًا إلى خدمة البلد بأكبر قدر ممكن.

جاء ذلك خلال لقاءه بندوة دوت الخليج للنقاش والحوار حول تطورات المشهد السياسي والبرلماني، مع قرب انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلسي النواب والشيوخ، وع مرور أيضا نحو 7سنوات علي تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة شئون البلاد، مضيفا أن الغرفة الثانية للبرلمان تضم العديد من الكفاءات المميزة، التى تناولت خلال دور الانعقاد الأول العديد من الموضوعات، وكان له دور مهم في سن الكثير من القوانين بالتنسيق مع الحكومة ومجلس النواب.

وتحدث الربان عمر المختار صميدة حول تطورات مواقف مصر الخارجية في قضايا الأمن القومي مشيرا إلى أنه لا أحد يتصور حجم المشاكل الضخمة التي مرت بها الدولة المصرية، وعلى الرغم من ذلك تعاملت مع الملفات الخارجية بأعلى مستوى، سواء الملف الليبي وأزمة سد النهضة الأثيوبي والتعنت الواضع من قبل هذا الجانب، وموقف مصر المشرف الذي قامت به الدولة تجاه القضية الفلسطينة، والوقوف بجانب أشقائها في محنتهم، مؤكدا أن كل هذه الملفات كانت في أن واحد، ولكن تمت ادارتها بشكل جيد، الأمر الذي يزيد ثقتنا في القيادة السياسية وقدرتها على استكمال ما بدأته، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.