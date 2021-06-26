من جديد.. حلا شيحا تثير الجدل بارتدائها الحجاب واعتزال الفن

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تصدرت الفنانة حلا شيحا مؤشرات بحث موقع جوجل خلال الفترة الماضية منذ بداية عرض فيلم «مش أنا» في السينمات وذلك بسبب تغيبها عن حضور العرض الخاص بالعمل، لذا سعى العديد من متابعي الفنانة على معرفة سبب تغيبها عن فيلمها الذي يمثل عودة جديدة لحلا شيحا في السينما بعد غياب دام طويلًا.

دوت الخليج يكشف اعتزال الفنانة حلا شيحا الفن وعودتها لارتداء الحجاب مرة ثانية بعد تزوجها من معز مسعود

كشفت الفنانة حلا شيحا لأول مرة من بعد زواجها من الداعية معز مسعود عن عودتها لارتداء الحجاب مرة أخرى لتحسم الجدل المثار حول اعتزالها مشيرة إلى سبب عدم تواجدها في العرض الخاص لفيلم مش أنا معللة بأنها وجدت ضالتها الحقيقة.

حلا شيحا تعلن ارتدائها الحجاب

نشرت شيحا صور تجمعها بزوجها معز مسعود وهي مرتدية الحجاب وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت شيحا على الصور: "أريد أن أعيش حياتي على أكمل وجه وأكون صادقة مع نفسي ومعتقداتي وأن أكون قدوة لأولادي، بحمد ربنا إني أخيرًا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا".

أما عن تغيبها عن حضور العرض الخاص لفيلم مش أنا فقالت موضحة: "بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص، وبسبب ظروف كورونا اتأخر جدًا نزوله وأنا كمان حالي اتغير، واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا)، بالتوفيق لكل زملائي جمعة مباركة".

الفنانات يدعمن حلا شيحا بعد ارتدائها الحجاب

لاقت الفنانة حلا شيحة دعم كبير من العديد من النجمات وزملائها في الوسط فور الكشف عن عودتها للحجاب فعلقت مي عمر على منشور حلا، قائلة: "ربنا يسعدك يا حلا أطيب قلب"، أما عن درة فقالت: "جميلة في كل حالاتك ربنا يسعدك يا حبيبتي"، وكتبت لها شيماء سيف: "بحبك اوى واهم حاجة تبقى سعيدة ربنا يفرحك ويراضيكي"، بينما اكتفت هند عبد الحليم بإرسال القلوب، وقالت حنان ترك: "ربنا يسعدك حبيبتي ويرزقك الطمانينة دائمًا أبدًا".

آخر أعمال حلا شيحا

ويعرض للفنانة حلا شيحا حاليًا فيلم «مش أنا» فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.