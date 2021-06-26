/637345/مواعيد-مباريات-دور-الـ16-من-بطولة-يورو-2020

تفتتح اليوم فعاليات دور الـ16 من منافسات بطولة الأمم الأوربية"يورو 2020"، وتقام اليوم مبارتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي منتخب ويلز ومنتخب الدنمارك، بالإضافة إلى منتخب إيطاليا ومنتخب النمسا.

مواجهة ويلز والدنمارك في دور الـ16

يلتقي منتخب ويلز بقيادة نجمه جاريث بيل، مع نظيره منتخب الدنمارك، ضمن منافسات "يورو 2020"، وتقام المباراة على استاد يوهان كرويف أرينا، في تمام الساعة السادسة مساء، ويرغب منتخب ويلز في استمرار نتائجة الجيدة في بطولة الأمم الأوربية"يورو 2020"، وذلك عن طريق تخطي عقبة الدنمارك والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

مشوار منتخب ويلز والدنمارك في “يورو 2020”

تأهل منتخب ويلز إلى الدور ثمن النهائي(دور الـ 16) من بطولة الأمم الأوربية(يورو 2020)، بعد احتلاله المركز الثاني في ترتيب جدول المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، حيث تصدر المجموعة منتخب إيطاليا برصيد 9 نقاط، وفي المقابل يسعى منتخب الدنمارك بتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، لاستكمال مشواره في بطولة "يورو 2020"، حيث تأهل باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، ولم يحقق منتخب الدنمارك سوى فوز وحيد أمام روسيا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وخسر في مبارتيين أمام فنلندا وبلجيكا.

مواجهة إيطاليا والنمسا

وعلى الجانب الأخر يلتقي منتخب إيطاليا ومنتخب النمسا في دور الـ 16 من بطولة"يورو 2020"، وتقام المباراة على ملعب ويمبلي في تمام الساعة التاسعة مساء، ويسعى منتخب إيطاليا لاستكمال مشواره في بطولة الأمم الأوربية"يورو 2020"، والتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، وذلك عن طريق التغلب على نظيره منتخب النمسا في مباراة اليوم في دور الـ 16 من بطولة "يورو 2020". ويستعرض معكم موقع دوت الخليج جميع مواعيد مباريات دور الـ 16 من بطولة الأمم الأوربية"يورو 2020"، والتي تقام على مدار هذا الإسبوع:

مباريات يوم السبت:

مباراة ويلز أمام الدنمارك في تمام الساعة السادسة مساء. مباراة إيطاليا أمام النمسا في تمام الساعة التاسعة مساء.

مباريات يوم الأحد:

مباراة هولندا أمام جمهورية التشيك، في تمام الساعة السادسة مساء. مباراة بلجيكا أمام البرتغال في تمام الساعة التاسعة مساء.

مباريات يوم الإثنين:

مباراة كرواتيا أمام إسبانيا، في تمام الساعة السادسة مساء. مباراة فرنسا أمام سويسرا، في تمام التاسعة مساء.

مباريات يوم الثلاثاء:

مباراة إنجلترا أمام ألمانيا، في تمام السادسة مساء. مباراة السويد أمام أوكرانيا، في تمام التاسعة مساء.