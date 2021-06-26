/637346/حد-يلحقنا-والنبي-استغاثة-لاعبة-منتخب-مصر-للكرة-الشاطئية-بالمغرب-تفاصيل

فجرت دعاء الغباشي لاعبة منتخب مصر للطائرة الشاطئية أزمة تواجه الفريق خلال تواجده في المغرب ضمن منافسات التصفيات المؤهلة للأولمبياد، وتلك الأزمة قد تهدد وجود المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو2020.

ويمثل منتخب مصر للسيدات للطائرة الشاطئية في التصفيات كلا من دعاء الغباشي وفريدة العسقلاني المنتخب الأول "مصر 1" بينما يمثل الثنائي رندا رضوان وندى حمدي المنتخب الثاني "مصر 2".

لاعب منتخب مصر تستغيث بالمسئولين

وكتبت لاعبة المنتخب المصري رسالة على الفيس بوك تناشد المسئولين بالتدخل ومساعدتهم لإستكمال البطولة والحفاظ على الفرصة في المشاركة بأولمبياد طوكيو.

وجاء نص المناشدة كالتالي: "بكل هدوء احنا لاعيبه حلمنا من ٢٠١٦ نتاهل اوليمبياد وبقالنا ٥ سنين بنتمرن عشان البطوله دي تيجي البطوله وتكون في المغرب الي هي البلد المنافس اصلا".

وتابعت : "عملنا مسحه قبل ما نسافر طلعت سلبي ومسحة اول ما وصلنا وبرضه طلعت سلبي وقايلين كلهم ان اغادير مفهاش كورورنا وانهم بيعملو كده عشان يحافظو علي البلد اول ما وصلنا اتعمل مسحه وفضلنا ٣ ايام في الاوض عشان النتيجة تطلع ومرضوش يخرجونا من الاوضه غير اما النتيجه تطلع وطلعت سلبي الحمد لله".

ازمة تهدد منتخب مصر في المغرب

وواصلت: "من ٣ ايام فجاه قالو كله ينزل يعمل مسحه مع انهم اصلا مكنوش قايلين ان في مسحه هتتعمل تاني عشان المفروض اننا في فقاعه فقاعه في فندق فيه ١٠٠ الف شخص ونصهم سياح بره البطوله انبارح الساعه ١١ بليل بتوقيت مصر ١٢ قالو مصر متخرجش بره الاوض عندهم حاله حاله ازاي وامته وكلنا كويسين قلنالهم مين قالو مدرب فرقه الرجال".

وأستكملت: "طب هنعمل ايه يا جماعه قالو هنلعب لحد ما اللجنه الطبيه تاخد قرار ماتشنا انهارده الساعه ٩ الصبح طبعا نمنا كلنا اللاعيبه بعد ما اتاكدنا اننا هنلعب بعد توتر وعياط وصويت".

وأستنكرت: "فجاه نصحى على رساله الساعه ٣:٣٠ توقيت مصر ٤:٣٠ متخرجوش من الاوض انتو بره البطوله، يرضي مين ده يا عالم يرضي مين".

وتابعت: "دي لعبه واحنا متاكدين منها المدرب سليم ومع العلم ممنوع حتي نجيب حد يعملنا مسحات تانيه ولا حتي فكروا يعيدو المسحه ولا اصلا شوفنا ورق المدرب الي بيقولوا انه ايجابي".

وأضافت: "احنا ماتشنا الساعه ٩ الصبح يعني كام ساعه ماتش ضمنينهه نكسبه نكون في النهائي احنا مخالطين جميع اللعيبه ومخالطين فرقه المغرب والفرق الي لعبناها والحكام والناس الي في المدرجات الي هما منظمين احنا مخالطين رئيسه الاتحاد الافريقي الي هي رئيسه اتحاد المغرب اصلا".

واختتمت: "يعني لو في فعلا حق يبقي المنتخبات كلها يتعملها ماسحه اشمعنا مصر هي الي ايجابي ولو ايجابي هتبقي ايجابي من مين من نفسها يعني، حد يلحقنا والنبي احنا حلمنا فجاه بقي تراب ومش عارفين نعمل حاجه، يارب انت حسبي ونعم الوكيل".