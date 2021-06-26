/637348/حسانين-توفيق-يتقدم-بإقتراح-برغبة-بشأن-إدراج-تكنولوجيا-المعلومات-في-برامج- التدريب-المهنى

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بإقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى كل من المهندس مصطفي مدبولي ،رئيس مجلس الوزراء،و والدكتزر محمد سعفان، وزير القوى العاملة،والمهندس عمرو طلعت ،وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تطوير مراكز التدريب المهنى في المحافظات لتتماشى مع إحتياجات سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

دوت الخليج يرصد تقدم النائب حسانين توفيق بطلب إحاطة

وقال توفيق في إقتراحه، يعانى عدد كبير من خريجى الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية، من عدم وجود فرص عمل عقب تخرجهم، بسبب وجود فجوة بين تخصصاتهم وبين احتياجات سوق العمل الفعلية، لاسيما وان أغلب إحتياجات سوق العمل حاليا تحتاج تخصصات في مجال تكنولوجيا المعلومات أو على الأقل دورات متخصصة في ذلك المجال،وذلك بعدما أصبحت تكنولوجيا المعلومات محورا هاما وجزءا أساسيا في مختلف القطاعات الإنتاجية ومجالات العمل المختلفة.

مراكز التدريب المهني

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، ورغم التطوير الذى تشهده مراكز التدريب المهنى حاليا، إلا انها تفتقد إلى حد كبير برامج التدريب على تكنولوجيا المعلومات، والتي أصبحت مطلبا أساسيا في قطاعات العمل المختلفة.

تكنولوجيا المعلومات

وتابع النائب حسانين توفيق، ولذلك أتقدم بإقتراح برغبة، إلى كل من وزير القوى العاملة ووزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإعداد برامج تدريب في تلك التخصصات الجديدة، بالإضافة الى التخصصات التقليدية، بمراكز التدريب المهنى، وذلك بهدف إثقال مهارات الخريجين في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث سيساعدهم ذلك في الحصول على فرص عمل بسهولة.