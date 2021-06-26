الربان عمر صميدة: ثورة ٣٠ يونيو طلبت قائد يحقق أهدافها وشهدت تكاتف من الجميع«صور وفيديو»

/637353/الربان-عمر-صميدة-ثورة-٣٠-يونيو-طلبت-قائد-يحقق-أهدافها-وشهدت-تكاتف-من-الجميعصور-وفيديو

حل قال النائب الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب المؤتمر، ضيفا على موقع دوت الخليج، للحديث للنقاش والحوار حول تطورات المشهد السياسي والبرلماني، مع قرب انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلسي النواب والشيوخ، وع مرور أيضا نحو 7سنوات علي تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة شئون البلاد.

وتطرق النائب عمر صميدة في حديثة إلى الكفاءات والكوادر بمجلس الشيوخ، في حديثه إلى ذكريات حزب المؤتمر مع ثورة 30 يونيو ، وكيف كان تعامل الحزب مع تمكين الشباب حيث أكد على أن حزب المؤتمر من أوائل الأحزاب الذي قامت بعمل اتحادات للشباب ثم بعد ذلك انتهجت الاحزاب الاخرى هذا الامر، حيث ان الشباب اصبح لهم كيان ومسار خاص بهم، وكانت لهم القدرة على الحديث بشكل جيد. وتابع الربان عمر صميدة:" ثورة 30 يونيو كانت ثورة حقيقية، لانها جاءت بعد معاناة شعب أثبتت انه الشعب قادر على تحديد مصيره، وخرجت في صورة أبهرت العالم حيث أنها ثارت على أشكال الظلم وكانت ضد تغيير الهوية الوطنية، فثورة 30 يونيو طلبت قائد قادر على تحقيق حلمها، حيث أن الإخوان استولوا على السلطة بعد 2011، ولكن 30 يونيو قامت من اجل الخروج من هذه المرحلة الصعبة التي شهدتها الدولة حينئذ والحصول على قائد كبير بحجم الدولة المصرية، والقيادة ترسمت في شخصية القائد عبد الفتاح السيسي وقتئذ، وقام الشعب بتفويضة، ثم بعد ذلك ساد الامل لدى المصريين".

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