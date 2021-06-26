بالصور..جميلة عوض تناقش قضية مرضى البهاق مرة أخرى

/637356/بالصورجميلة-عوض-تناقش-قضية-مرضى-البهاق-مرة-أخرى

شاركت الفنانة الشابة جميلة عوض جمهورها مجموعة صور لها تظهر بها كمريضة بهاق لحثهم على ضرورة تقبل المجتمع لمن هو مختلف عنهم، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليجيرصد دعم الفنانة جميلة عوض لمرضى البهاق للمرة الثانية من خلال صورة

كتبت عوض معلقة على صورتها التي تشبه مرضى البهاق قائلة: "نفسي كل الناس تقتنع إن الاختلافات اللي بيننا بتخلينا أجمل وأصدق وحقيقيين أكتر.. نفسي لما نلاقي حد مختلف عننا نقدّره ونحتفي باختلافه اللي بيميّزه مش نرفضه ونتنمر عليه.. ونفسي نكون قدرنا من خلال مسلسل إلا أنا لازم أعيش نساهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن البهاق ونساهم في نشر الوعي عنه".

جميلة عوض تدعم مرضى البهاق من خلال مسلسل إلا أنا

يذكر أنه ليست المرة الأولى الفنانة جميلة عوض التى تناقش به قضية مرضى البهاق فكانت قد قدمت دور البطولة في مسلسل "ليه لا" في حكاية «لازم أعيش» التي ظهرت به عوض في دور مريضة بهاق تحاول التخفي وراء المكياج واللبس حتى لا يعلم أي شخص بمرضها وفي مواجهة الصعوبات والحياة بمفردها تجد الدعم من بعض الأشخاص حولها يجعلها تكشف عن مرضها بكل حرية دون الخوف من المجتمع.

حكاية "لازم اعيش" من بطولة الفنانة الشابة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبو ضيف، فراس سعيد، باسم مغنية، سلوى محمد علي، ومن تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.

مسلسل إلا أنا

مسلسل "إلا أنا" فكرة الكاتب يسرى الفخراني، وتم عرض 5 حكايات، هي: "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبدالغفور.

ويعتمد العمل على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة، مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة، وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.