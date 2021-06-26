/637358/الربان-عمر-صميدة-السيسي-صبر-مثل-علي-بن-أبي-طالب-صور-وفيديو

حل قال النائب الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب المؤتمر، ضيفا على موقع دوت الخليج، للحديث للنقاش والحوار حول تطورات المشهد السياسي والبرلماني، مع قرب انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلسي النواب والشيوخ، وع مرور أيضا نحو 7سنوات علي تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة شئون البلاد.

وتحدث النائب عمر المختار صميدة عن فترة ما بعد 30 يونيو، وكيف كانت نتائجها على ارض الواقع، مشيرا إلى ان فترة حكم الأخوان شهدت معاناة شديدة للشعب المصري، وتم الإنتهاء من هذه المعاناة، بعد التخلص منهم « الشعب لفظ أنفاسه برحيلهم»، موضحا أن الشعب المصري قام باختيار قيادة له بعد ثورة 30 يونيو، وكان طوق النجاه يتمثل في اختيار الرئيس السيسي هذه الفترة.

وأضاف النائب عمر صميدة أنه على الرغم أن الشعب لم يكن يتوقع ما سيحدث بعد هذه الفترة، لكنه كان يثق بشكل كامل في اختياره، أن الرئيس السيسي، قام بانتهاج مبدأ العمل الجاد والكد من أجل الوطن، ونجم عن هذه العمل نتائج ملموسة على أرض الواقع، فالرئيس انتهج مقولة على بن ابي طالب "سأصبر حتى يأذن الله في أمري، وسأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري"، حيث أنه تميز بالصبر وكانت النتيجة هي أعجاز شهد عليه العالم باجمعه، وليس المصريين فقط، حيث أنه في هذا الوقت كانت وسائل الاعلام تبخ السم في عقول البعض، وكانت تشكك في القيادة ولكن بعد ما حصل من انجازات اقتنع المواطن وأدرك هذه الاكاذيب.

وأشار النائب عمر المختار صميدة أن خير دليل على انجازات الرئيس هو ما حصل في الريف المصري حيث أنه كان بمثابة عمل حياة كريمة لهم فتم توفير مستشفيات ومدارس وكافة الاحتياجات الحكومية، وتأمين صحي للحفاظ على الصحة، وكل هذه الأمور لم تحدث في التاريخ، ولكن هذه الانجازات يجب استكمالها وذلك عن طريق التكاتف وتضافر الجهود من أجل النجاح والتخطي لأي صعاب، فالثقة في القياده موجودة حيث أن ما تم على أرض الواقع، كان أكثر ما كنا نتوقعه، فالرئيس السيسي سوف يستكمل ما بدأه، لاننا كلنا ثقه به.