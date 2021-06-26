بالأسماء.. تشكيل إدارة متابعة عمل سيارات التوثيق المتنقلة

جدة - نرمين السيد -

ونص القرار "بعد الإطلاع على القرار بقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 10.429 لسنة 2019".

ويتم تشكيل إدارة متابعة سيارات التوثيق التابعة للإدارة العامة لشؤون المكتب، الفنى للأمين العام بديوان عام المصلحة وذلك على النحو التالى:-

محمد السيد محمد موسى - الباحث تمويل ومحاسبة المنتدب بالإدارة العامة للتفتيش المالى القاهرة الكبرى، مدير الإدارة بجانب عمله الأصلى، وعمرو محمد محمد عمار - الباحث قانون المنتدب بالإدارة العامة للتفتيش الفنى وجه قبلى، عضوا بجانب عمله الأصلى، ومجد سمير عبد العظيم - الباحث تمويل ومحاسبة بمكتب الشهر العقارى والتوثيق "عضوا" بالجيزة.

وشملت الأسماء، مصطفى مصطفى ناجى - الباحث تمويل ومحاسبه - بالإدارة العامة للتفتيش المالى، وجه بحرى، عضوا بجانب عمله الأصلى، وأشرف محمد عبد اللطيف حسن - باحث تنمية إدارية بمكتب الشهر العقارى والتوثيق الجيزة، عضوا، ومروة عبده محمد حمزة - الباحث تنمية إدارية والقائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للحاسبات والمعلومات بعكاشة، عضوا بجانب عملها الأصلى.

كما شملت أسماء أعضاء الإدارة، ابتهال أحمد فتى - الباحث تنمية إدارية بالإدارة العامة للحاسبات والمعلومات "عضوا بجانب عملها الأصلى"، وتامر رمضان عبد الفتاح عسل - الباحث تنمية إدارية بمكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة، عضوا بجانب عمله الأصلى، ومينا جميل لوقا عزيز - الباحث تنمية إدارية بمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية، ومحمد محمود فتى شمس الدين - الباحث تنمية إدارية بمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالأقصر.

وأمانى سمير سعد على - كاتبة بمكتب التوثيق المركزى التابع لمكتب الأمين العام، وسعيد يوسف آمين - كاتب بالإدارة العامة للتعاقدات وشؤون المقر، وسماح مصطف عبد العزيز - كاتبة بالإدارة العامة للتفتيش المالى وجه بحرى، أحمد رمضان عبدالغنى - كاتب بالإدارة العامة للحسابات بجانب عمله الأصلى، وعبدالتواب سليمان عبدالتواب - الحرفى بإدارة الصيانة وذلك بجانب عمله الأصلى.

وكانت وزارة العدل، أطلقت فى 18 نوفمبر من العام الماضى، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أول سيارة توثيق متنقل مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التى تشهد ازدحامًا جماهيرًا، بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبى الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التى تشهدها بعض الفروع.