تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية بشارع أحمد سعيد بالقاهرة

وأوضحت، وفقا لبيان صحفى، أن تنفيذ التحويلات المرورية سيتم على النحو التالى، بالنسبة لاتجاه ميدان الفرنساوى سيتم تحويل حركة المرور يميناً لشارع عبدالله محمد، ويساراً لشارع المستشفى اليونانى، والدوران والعودة ما قبل شارع السرجاني، ويميناً لشارع سبيل الخازندارة تجاه ميدان الفرنساوى.
وفى اتجاه ميدان العباسية، سيتم تحويل حركة المرور يميناً لشارع عبدالله محمد، ويساراً لشارع المستشفى اليونانى، فيميناً لشارع سبيل الخازندارة، فيساراً لشارع السكة البيضاء، فيميناً لشارع فخرى عبدالنور تجاه ميدان العباسية.
وتابعت أنه بالنسبة للقادم من شارع رمسيس، سيتم تحويل حركة المرور يميناً لشارع الجيش والدوران والعودة من ميدان الجيش تجاه شارع السرجانى، فيميناً لشارع الطرابيشى، فيساراً لشارع سك العملة من ميدان الحلبى، فيساراً لشارع مستشفى الطلبة من ميدان البعوث تجاه ميدان تاكي، وتحويل حركة المرور يميناً لشارع الفرنساوى، فيساراً لشارع الطرابيشى، فيساراً لشارع سك العملة من ميدان الحلبى، فيساراً لشارع مستشفى الطلبة من ميدان البعوث تجاه ميدان تاكى.
وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنها قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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