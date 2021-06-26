أيمن أبو العلا يطالب بتوفير حصة تموينية لمرضى السيلياك

جدة - نرمين السيد - تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح للحكومة، ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الصحة، بشأن توفير حصه تموينية شهريا لمرضى السيلياك.





وأوضح النائب أن مرض "السيلياك" أو حساسية القمح مرض مناعى، يصيب "1" من كل 100 شخص 25% فقط منهم تم تشخيصهم، وممنوعين مدى الحياة من تناول طعام أو مشتقات هذه الأنواع (القمح - الشعير - الشوفان - الجويدار).

وأشار إلى أن مادة الجلوتين الموجودة فى هذه المنتجات تقوم بتدمير (الأهداب) المنوط بها امتصاص الغذاء وتحويله إلى فيتامينات لتغذية الجسم، مما يدمر جهاز مناعة المريض ويكون عرضه للإصابة بجميع الأمراض.

وقال أبو العلا: هذا المرض لا يوجد له علاج فى العالم حتى الآن، كما أنه لا يستطيع أحد أن يعيش على الأرز فقط، إلا أن دول العالم توصلت إلى بدائل الوقاية منه، مثل دقيق بديل لدقيق القمح ونوع معين من المكرونة والبسكويت المصنوع من بديل القمح.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الإشكالية تتمثل فى أن هذه البدائل أسعارها مرتفعة وفوق قدرات عدد كبير من المصابين به، قائلا: وصل على سبيل المثال كيلو المكرونة إلى 4 جنيهات، وعلبة البسكويت وزن 25 جرام، وصلت لـ 43 جنيها "إيطالية الصنع".

وطالب أيمن أبو العلا، بتوفير حصة تموينية لمرضى "السيلياك" بواقع 10 كيلو دقيق و3 كيلو مكرونة خالية من الجلوتين شهريا، مشيرا إلى أن مصر بها مصنع دقيق خالٍ من الجلوتين، ومرخص بوزارة الصحة ويستطيع تصنيع المكرونة وجميع أنواع البسكوت لهؤلاء المرضى.

ودعا أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أيضا بتخفيض الجمارك على المنتجات الخالية من الجلوتين.