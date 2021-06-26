صور.. محافظ القاهرة يطالب بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بمدينة معا

جدة - نرمين السيد - ومشروع "معًا" هو أحد المشروعات التى تنفذها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدنى لتكون سكنًا لقاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة "معا".

وأكد محافظ القاهرة أنه يجرى حاليا الأعمال النهائية بالمدينة، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو أحد المشروعات التى تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم فى خلق جيل قوى نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الانتماء وهو الشعار الذى تحمله مدينة معا "بناء الإنسان قبل المكان".

وشدد المحافظ على أن سعى الدولة لخلق مجتمع متكامل لمواطنى المناطق العشوائية أصبح واقعًا ملموسًا يتجسد فى عدد من المشروعات كالأسمرات وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة.

وطالب محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمشروع، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ كامل الوحدات السكنية وشبكات المرافق (مياه وصرف صحى وغاز وتليفونات وطرق)، كما تم تنفيذ أعمال الأرصفة والبلدورات وطرق الإنترلوك وأعمدة الإنارة والبرجولات.

وتفقد المحافظ خلال الجولة منطقة الورش والمسجد ودار المناسبات والمركز الصحى وعدد من الوحدات السكنية الجارى تأثيثها.

ويضم مشروع "معا" 134 عمارة على مساحة 61.8 فدان بإجمالى 4416 حدة سكنية، ويضم عدة خدمات تشمل مدرستين للتعليم الأساسى والثانوى وحضانات ومسجد، ومبنى للورش الخدمية يضم 60 ورشة والتى تضمن توفير فرص عمل لسكان الحى الجديد، ومبنى متعدد الأغراض يضم مركز ثقافى و3 سنيمات ومسرح يسع 700 كرسى، ونقطتى إسعاف وإطفاء، ومناطق خضراء، وجار حاليا إنشاء الكنيسة ومركز الشباب ومنطقة المطاعم والمول التجارى ودار للأيتام ورعاية كبار السن ووحدة صحية.

رافق المحافظ نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ومديرو مديريات التموين والشباب والرياضة والتضامن ورئيسا شركتى المياه والصرف الصحى وعدد من التنفيذين بالمحافظة.