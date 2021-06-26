لافتتاح مجموعة من المشروعات.. وزيرة التضامن تزور اليوم محافظة مطروح

جدة - نرمين السيد - وتستهل الزيارة بلقاء خالد شعيب محافظ مطروح، كما تتفقد مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان، والاحتفال بتخرج دفعة من متعافى الإدمان "طريق القصر".

وتفتتح وزيرة التضامن الاجتماعى، مجمع الطفولة بالنادى الاجتماعى، بعد انتهاء عمليات تطوير المبنى وإحلال وتجديد الأجهزة والأثاث، ويقام المجمع على مساحة 1.066 مترًا مربعًا، ويضم حضانة ومكتبة وحديقة للطفل، كما تشاهد فيلمًا تسجيليًا عن الأنشطة والخدمات التى تقدمها مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة مطروح.

كما تتفقد القباج، مركز الرعاية النهارى لأطفال التوحد، والذى تم تطويره ورفع كفاءته، ويقام على مساحة 1.800 متر مربع، ويضم 11 غرفة، بالإضافة إلى قاعات تعليمية وتخاطب وقاعة علاج حسى ووظيفى، وبه مساحة خضراء ومنطقة ترفيهية للأبناء.

وتختتم وزيرة التضامن الاجتماعى، زيارتها لمحافظة مطروح بتفقد دار رعاية الأيتام "بنين" بالكيلو "7"، والتى تم إسنادها لمؤسسة التكافل الاجتماعى بمطروح، حيث تم تطوير الدار وتأثيثها وملحق بها 17 ابنا تتراوح أعمارهم من 16 إلى 17 عامًا، باستثناء طفل وحيد يبلغ عمره 6 سنوات.