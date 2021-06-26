تعديل لوائح وتحديث الإنترنت.. تفاصيل خطة جامعة الإسكندرية للتحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، عن وضع خطة للتحول الرقمى فى العام الدراسى المقبل 2022، لتصبح جامعة ذكية متكاملة من كافة النواحى التعليمية والتطبيقية القائمة على الذكاء الإصطناعى.





وقال قنصوه، إن الجامعة كانت سباقة فى إنشاء وحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بُعد، لتكون مهمتها هى التعامل مع كافة كليات الجامعة لتحويل المحتويات التعليمية إلى صورة رقمية وفقاً لخطة زمنية محددة تبدأ من العام الدراسى المقبل.

وأضاف أن جامعة الإسكندرية تعمل على التحديث والتغيير لمواكبة التطور السريع عالمياً، باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والبرمجيات لتطوير التعليم الجامعى بشتى جوانبه.

وأشار إلى أنه تم تحديث البنية التحتية لشبكة الإنترنت، وزيادة السرعة، وإضافة شبكة لاسلكية للإنترنت وتعديل معظم اللوائح لتتلائم مع نظام التعليم الإلكترونى.

ولفت قنصوه، فى بيان، اليوم، إلى أنه تم تعديل لوائح كليات الجامعة ومعاهدها فى نظم الدراسة والامتحانات لتصبح بنظام التعليم الإلكترونى فى التدريس والامتحانات، منوها أنه تم إقرار شهادة «أساسيات التحول الرقمى»، لتكون شرطاً لمنح طلاب الدراسات العليا درجاتهم، بديلاً عن شهادة الـ ICDL.

وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات يعتبر شهادة أساسيات التحول الرقمى شرطاً لمنح أى شهادة من شهادات الدراسات العليا "دبلومة – ماجستير – دكتوراه" للدارسين المسجلين، اعتباراً من سبتمبر 2020.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن جامعة الإسكندرية هى أول جامعة حكومية تحولت الدراسة بها إلى نظام الساعات المعتمدة بالكامل، وتشهد تطورا فى سياسات العملية التعليمية وطرق التدريس الحديثة.