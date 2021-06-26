الإمام الأكبر يعزي الدكتور عز الدين الصاوي نائب رئيس جامعة الأزهر...

بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، يتقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة، إلى الصديق العزيز الأستاذ الدكتور عز الدين الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أستاذ القلب والأوعية الدموية بكلية الطب بجامعة الأزهر، في وفاة زوج شقيقته الدكتور نبيل الجارحي، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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