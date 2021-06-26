/637351/كلاكيت-تانى-مرة-المهن-الموسيقية-توقف-حمو-بيكا-عن-الغناء-التفاصيل-كاملة

قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر إيقاف مطرب المهرجانات حمو بيكا عن إحياء أي حفل غنائي أو الغناء بشكل عام بسبب عدم حصوله على تصريح المشتغلين أو انضمام اسمه للنقابة.

دوت الخليج يكشف أسباب قرار نقابة المهن التمثيلية بإيقاف مطرب المهرجانات حمو بيكا عن الغناء

حمو بيكا يحيي حفلًا بدون تصريح من النقابة

وجاء قرار المهن الموسيقية ضد بيكا على غرار إحياء الأخير حفلًا بالساحل الشمالي يوم الخميس الماضي رغم عدم وجود تصريح لديه يسمح له بإحياء الحفل، الأمر الذي عكس عدم احترامه لقرارت النقابة وتحديه لها.

وبعد أن تحققت نقابة المهن الموسيقية من ذلك الأمر قررت إيقاف بيكا عن مزاولة المهنة، خاصًة أنه رسب في اختبار الأصوات بالنقابة، وبحسب تصريحات تلفزيونية، قال المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، طارق مرتضى، إن تنازل الفنان هاني شاكر عن قضية النقابة ضد حمو بيكا، ليس معناه أن حمو بيكا له حق الغناء، حيث إنه دخل لجنة الاستماع وسقط في الاختبار.

وأكد مرتضى أن كل من يعتلي مسرح أو يغني في حفل زفاف لا بد أن يحصل على إجازة أو تصريح من نقابة المهن الموسيقية مشددًا أنهم يدرسون حاليًا من خلال الشؤون القانونية منع حمو بيكا من الغناء على يوتيوب.

حمو بيكا يطرح أغنية قمر التيك توكاية

يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا طرح مؤخرًا أغنية "قمر التوك توكاية" بمشاركة المطرب عمر كمال ونور التوت وعلي قدورة، وهي من كلمات إسلام المصري وألحان نور التوت وتوزيع فيجو الدخلاوي.