28 اقتراح على طاولة شكاوي النواب..غدًا

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة والاقتراحات والمشروعات المقدمن من النواب، كما تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوي برئاسة النائب عاطف ناصر لمناقشة عدد 28 اقتراح مقدمن من النواب ،كما تناقش اللجنة :

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب.. غدا الاحد

الاقتراح برغبة المقدم من النائب الحسيني عيسى جلال، بشأن إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالمشايعة – مركز الغنايم – محافظة أسيوط - الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء خير الله، بشأن توفير جهاز أشعة مقطعية لمستشفى الصدر بمحافظة أسيوط. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سهام بشاي عبده، بشأن صرف العلاج لمرضى كل محافظة من خلال مستشفى أو صيدلية بكل محافظة. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب على أحمد العساس، بشأن إنشاء عيادة للتأمين الصحي بمدينة دمياط الجديدة – محافظة دمياط. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن توفير جهاز أشعة مقطعية، وأسطوانة أكسجين لمستشفى العياط المركزي – محافظة الجيزة.

لجنة الصناعة

كما تعقد لجنة الصناعة اجتماعها برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام أحمد دياب، بشأن المطالبة بسرعة تشكيل لجنة لدراسة مخالفات المنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، وحصر قطع الأراضي والمصانع، التي تم تخصيصها في فترات سابقة لأغراض صناعية وسحبها وإعادة تخصيصها لدفع عجلة الإنتاج والتصنيع المحلي، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تستكمل اللجنة مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبدالكريم صادق، بشأن تنظيم العلاقة بين المصانع الكبرى المتعاقدة مباشرة مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ المشروعات والمصانع الصغيرة، التي تعمل لديهم بنظام التعاقد فيما يخص التأخر في دفع مستحقات تلك المصانع وخروج بعضها من سوق العمل، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

لجنة المشروعات الصغيرة

كما تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة اجتماعها ، برئاسة النائب محمد كمال مرعي ،مناقشة في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الزراعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سوف تعقد اللجنة اجتماعاً للتعرف على رؤية وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

لجنة البيئة والطاقة

كما تناقش لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب ، موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من: النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء في المنازل والقرى بمحافظة سوهاج. النائب محمود أبو الخير، بشأن عدم تغيير المحولات والأكشاك الكهربائية مما أدى إلى ضعف التيار الكهربائي بأكثر من منطقة داخل مركز البلينا بمحافظة سوهاج والذى تسبب في إتلاف الأجهزة الكهربائية الخاصة بأهالي المركز.