/637360/طليق-ياسمين-عبدالعزيز-ينضم-لأعضاء-حملة-الهجوم-عليها

فى تطور جديد لأزمة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، دخل رجل الأعمال المعروف، محمد حلاوة، فى حملة الهجوم عليها، حيث أعاد نشر الفيديو الذى كانت قد شاركته شقيقته على مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يكشف تدخل طليق ياسمين عبدالعزيز في حملة الهجوم التي تعرضت لها من أهل طليقها

وقام رجل الأعمال، محمد حلاوة بنشر الفيديو مرة أخرى على حسابه الشخصي بموقع انستجرام وعلق عليه قائلاً: "واضح إن محاولات إخفاء الفيديو مستمرة من أصحاب مصلحة اختفائه، لإخفاء الحقيقة لذلك تم بلوك عليه بعد ادعاء بعض الأشخاص حقوق ملكيته".

لمياء حلاوة تهاجم ياسمين عبدالعزيز

ظهرت لمياء حلاوة شقيقة محمد حلاوة، خلال فيديو نشره الأخير عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام خصيصًا لتدعم حجاج وتهاجم ياسمين عبدالعزيز.

وقالت: "أنا اسمي لمياء حلاوة أخت محمد حلاوة، الحقيقة أنا شفت برنامج ريهام صاحبتي وأختي ومرات أخويا، وكنت فرحانه بيه وشفت أنها قالت كلام محترم وكلام من قلبها، الحاجة اللي ضايقتني وأزعجتني ودي حاجة عائلية إني فوجئت من كام ساعة بكلام يتقال على حرابيق وكلام ميصحش يتقال".

وأضافت: "يا جماعة إحنا بقالنا 3 سنوات بنتحارب ونتهاجم ويتقال علينا كلام غلط وإحنا مبنردش علشان خاطر مصلحة ولادنا وعلشان ده اللي اتعلمناه في الدنيا إن إحنا نخاف على ولادنا بس الظاهر أن في ناس تانية مش فارق معاها الكلام ده إحنا خلاص خرجناكي من حياتنا وقفلنا صفحتك ومش بس كده مبنفتكركيش".

واختتمت: "عاوزينك أنت كمان تركزي في صفحتك وتنسينا وحاولي أن أنت تكوني سعيدة لأن إحنا بقينا سعداء وإحنا بعيد عنك، يا رب الكلام ده يوصلك لأن غير كده أنا أظن أنك هتبوظي الصفحة الجديدة بتاعتك هي كمان، ده اللي عاوزة أقولهولك وأقوله لمصلحة ولادك".

الجدير بالذكر، أنه اشتعلت النيران بين عائلة محمد حلاوة والفنانة الكبيرة ياسمين صبري منذ أن فاجئت الإعلامية بوسي شلبي بمقابلة خاصة مع ريهام حجاج التي تزوجها محمد حلاوة بعد طلاقة من عبدالعزيز، لتبدأ المنازعات بين عائلة حلاوة من زوجته حجاج وابنته ليلى وشقيقته لمياء، وبين عائلة ياسمين عبد العزيز المكونة منها ومن شقيقها.