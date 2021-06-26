/637361/رسالة-مثيرة-من-فرج-عامر-عن-الحكام-في-الدوري

نشرفرج عامر رئيس نادي سموحة، علي أن ضربات الجزاء في الدوري المصري لكرة القدم تثير الكثير من علامات الاستفهام خاصة في الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج تصريحات رئيس سموحة:

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي “فيس بوك”:ضربات الجزاء في الدوري المصري لكرة القدم تثير الكثير من علامات الاستفهام خاصة انها في اتجاة واحد ؟ واكدت ان الهمس واللمز الذي يدور في الغرف المغلقة لة نصيب كبير من الحقيقة”.

ويستعد فريق سموحة لمباراته غداً الأحد أمام فريق الإسماعيلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الدوري الممتاز، ضمن منافسات الأسبوع 27.

يحتل فريق سموحة السكندري المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري المصري حاصداً في رصيده 40 نقطة، حصدها من خلال الفوز في 8 لقاءات والتعادل في 16 مباراة والهزيمة في مواجهتين آخرين. بينما يأتي نظيره الإسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة حققها بعد أن فاز في 8 لقاءات والتعادل في 8 آخرين والهزيمة في 9 مباريات.

طموحات الفريقين

يسعى الفريق السكندري إلى حصد نقاط المباراة لاستمرار تواجده في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري. بينما يرغب الدراويش في إقتناص نقاط المباراة لصالحه لمواصلة انتصاراته.

ومن ناحيه اخري بيراميدز أستضاف سموحة، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر المسابقة المحلية.

وسجل مصطفى فتحي، الهدف الثاني لـ فريقه، في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، بعد تلقيه تمريره من الجانب الأيسر، لينفرد بمرمى شريف إكرامي ويسكن الكرة في شباكه.

سجل أحمد عبد القادر لاعب سموحة الهدف الثاني له والثالث لفريقة أمام بيراميدز، علي ملعب الدفاع الجوي.

وأحرز عبد القادر الهدف الثالث لـسموحة، بتصويبة رائعة ، من داخل منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة 52.

وكان أحمد عبد القادر، قد تقدم سموحة بالهدف الأول، في الدقيقة 3، بعد خطأ قاتل من علي جبر، وأضاف مصطفى فتحي، الهدف الثاني في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

وفي وقت سابق صرح فرج عامر أن رغبة حسام حسن نجم نادي سموحة المعار الي الاهلي الليبي ، هي التي سوف تحدد محطتة القادمة في ظل رغبات العديد من الاندية للحصول علي خدماتة