/637362/سلة-الزمالك-يواجه-الإتحاد-السكندري-في-جولة-حسم-نهائي-السوبر

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، وفريق الاتحاد السكندري، اليوم السبت، وتقام المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى ب 6 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساء، وذلك ضمن منافسات بطولة الدور النهائي من بطولة دوري السوبر، بنظام ال best of 5،ويرصد دوت الخليج موعد المباراة.

منافسات البلاي أوف بنظام ال best of 5

وتقام فعاليات "البلاي أوف"، في بطواة دوري السوبر في كرة السلة، بنظام الخمس مباريات، فإذا فاز أحد الفريقين بثلاث مباريات من الخمس، يتوج بطلا لبطولة دوري السوبر لكرة السلة.

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك إلى نهائي بطولة دوري السوبر

صعد الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك إلى نهائي بطولة دوري السوبر لكرة السلة، عن طريق التغلب على فريق الجزيرة بثلالث مباريات من مواجهات ال best of 5، ضمن مواجهات الدور قبل النهائي، وفي المقابل تأهل فريق الإتحاد السكندري بعدما حقق الفوز على النادي الأهلي في نفس الدور بثلاث مباريات.

المواجهة الأخيرة للزمالك أمام فريق الأتحاد السكندري

الجدير بالذكر أن فريق الزمالك تقدم على فريق الإتحاد السكندري في المواجهات الثلاث التي جمعت الفريقين، بنتيجة 2/1، حيث فاز الفارس الأبيض في المواجهة الثانية بين الفريقين، بنتيجة 74/69، كما تغلب فريق الزمالك أيضا في الجولة الثالثة بنتيجة 70/80، وعلى الجانب الأخر تقدم فريق الإتحاد السكندري على فريق الزمالك في الجولة الأولى بينهم بنتيجة 83/56.

تطبيق تقنية الفار في مباراة النهائي بين الزمالك وفريق الإتحاد السكندري

يذكر أن مباراة نهائي دوري السوبر لكرة السلة، ستقام بتطبيق تقنية الفيديو، مثلما حدث في مباراة نصف النهائي من البطولة، والتي أقيمت مبارياته على صالة برج العرب بالإسكندرية، ويسعى فريق الزمالك إلى التتويج بالبطولة، لتكملة استمرار التتويج بالبطولات، حيث حصل فريق الزمالك هذا الموسم، على بطولة دوري أبطال إفريقيا للأندية الأبطال لكرة السلة، والتي أقيمت في دولة رواندا تحت رعاية NBA، ويسعى الإسباني أجوستي بوش المدير الفني لفريق الزمالك لكلاة السلة، والذي يعاونه في الجهاز ياسر عبدالوهاب المدرب العام، وإسلام جمعة طبيب الفريق، بتحقيق المزيد من الإنتصارات مع الفارس الأبيض.