/637363/لرفضه-الإنفاق-على-أبنائه-ربة-منزل-تقتل-زوجها-بأسيوط

أمرت نيابة مركز منفلوط بأسيوط، اليوم السبت، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجها نتيجة مشاكل عائلية.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالى تفاصيل حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجها في أسيوط

تفاصيل الجريمة

وكان تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد مقتل شخص يدعى« محمود. ش.ف»، 65 عامًا، مقيم مدينة منفلوط على يد زوجتة «ر.ا.ق » 46 عامًا، مقيمه منفلوط بسلاح أبيض.

وعلى الفور انتلقت الأجهزة الامنية إلى مكان الجريمة بالفحص والمناظرة الجثة، أتضح وجود جرح طعني بالبطن من الناحية اليمني، وقرر ابن المجني عليه أنه حال قيام والده بأعمال النظافة بسطح مسكنهما بالدور الأول اختل توازنه وسقط أرضاً على سيخ حديدي مما أدى لوفاته ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط إلى عدم صحة ما قرره ابن المتوفـي، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه «رضا.أ» 46 سنة، ربة منزل.

اعترافات المتهمة

وبمواجهتها أمام جهات التحقيق عن الجريمة، اعترفت بإرتكابها الجريمة، وقررت بحدوث مشادة كلامية بينهما خلال تواجدهما بمسكنهما للخلاف على نفقات الأسرة، حيث تطورت لمشاجرة قام خلالها المجني عليه بصفعها على وجهها وعلي إثر ذلك قامت بطعنة بسلاح أبيض سكين فأودت بحياته وسقط جثة هامدة على الارض في بحر من الدماء.

وأرشدت عنه وأضافت بقيامها بتنظيف آثار الدماء من المنزل وغسل السكين، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمه ٤ أيام على ذمة التحقيق.