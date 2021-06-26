/637364/عمر-صميدة-مصر-نجحت-في-إدارة-ملفاتها-الخارجية-بفضل-قيادتها-الحكيمة-صور-وفيديو

الربان عمر صميدة في استضاقة موقع دوت الخليج

وتطرق الربان عمر صميده في حديثه عن تطورات مواقف مصر الخارجية في قضايا الأمن القومي، حيث أكد ان الدولة المصرية مرت بمشاكل ضخمة وذلك على المستوى الخارجي، إلى أنها على الرغم من ذلك تعاملت مع الملفات الخارجية بأعلى مستوى، سواء الملف الليبي وأزمة سد النهضة الأثيوبي والتعنت الواضع من قبل هذا الجانب، وموقف مصر المشرف الذي قامت به الدولة تجاه القضية الفلسطينة، والوقوف بجانب أشقائها في محنتهم، فكل هذه الملفات كانت في أن واحد، ولكن تمت ادارتها بشكل جيد، الأمر الذي يزيد ثقتنا في القيادة السياسية وقدرتها على استكمال ما بدأته، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وتحدث النائب عمر المختار صميدة عن فترة ما بعد 30 يونيو، وكيف كانت نتائجها على ارض الواقع، مشيرا إلى ان فترة حكم الأخوان شهدت معاناة شديدة للشعب المصري، وتم الإنتهاء من هذه المعاناة، بعد التخلص منهم « الشعب لفظ أنفاسه برحيلهم»، موضحا أن الشعب المصري قام باختيار قيادة له بعد ثورة 30 يونيو، وكان طوق النجاه يتمثل في اختيار الرئيس السيسي هذه الفترة.

وأضاف النائب عمر صميدة أنه على الرغم أن الشعب لم يكن يتوقع ما سيحدث بعد هذه الفترة، لكنه كان يثق بشكل كامل في اختياره، أن الرئيس السيسي، قام بانتهاج مبدأ العمل الجاد والكد من أجل الوطن، ونجم عن هذه العمل نتائج ملموسة على أرض الواقع، فالرئيس انتهج مقولة على بن ابي طالب "سأصبر حتى يأذن الله في أمري، وسأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري"، حيث أنه تميز بالصبر وكانت النتيجة هي أعجاز شهد عليه العالم باجمعه، وليس المصريين فقط، حيث أنه في هذا الوقت كانت وسائل الاعلام تبخ السم في عقول البعض، وكانت تشكك في القيادة ولكن بعد ما حصل من انجازات اقتنع المواطن وأدرك هذه الاكاذيب.