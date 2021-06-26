/637366/تاريخ-مواجهات-موسيماني-أمام-الترجي-التونسي-قبل-مباراة-اليوم

يستعد النادي الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لمواجهة هامة أمام الترجي التونسي في المواجهة التي تنطلق في التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام ، ويستعرض دوت الخليج أرقام موسيماني أمام النادي التونسي.

واجه بيتسو موسيماني الترجي التونسي أثناء قيادته لفريق صن داونز في ثلاث مباريات ، خسر في واحدة وتعادل في الأخرى وحقق الفوز الأول على بطل تونس في المواجهة السابقة ، وسجل الفريق تحت قيادته هدفين وتلقى هدف وحيد، وذلك قبل المواجهة التي تنطلق صافرة بدايتها في التاسعة من مساء اليوم.

موسيماني ومواجهاته أمام الترجي التونسي

وتقام المباراة بين الأهلي والترجي التونسي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي يسعى خلالها المارد الأحمر في تحقيق الفوز وضمان التأهل بينما يأمل النادي التونسي في تحقيق مهمة قد تبدو صعبة وهي الفوز على القلعة الحمراء في ملعبه. الجدير بالذكر أن الأهلي لم يخسر في 8 مباريات على أرضه ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا ، حقق الانتصار في 3 مواجهات - 5 تعادل، وفي آخر مواجهة من هذا النوع في ذهاب نهائي 2018 انتصر فيها الفريق الأحمر على حساب الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في إياب نصف النهائي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي في إياب نصف النهائي

حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق

خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف.