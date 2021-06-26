/637367/بتهمة-التنقيب-عن-الآثار-نظر-تجديد-حبس-نائب-الجن-والعفاريت-وآخرين-اليوم

ينظر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بالسيدة زينب، اليوم السبت 26 يونيو 2021، جلسة تجديد حبس النائب البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين، بتهمة قضية اثار وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية في منطقة مصر القديمة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس وهم داخل محبسهم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على نائب البرلمان السابق علاء حسانين وأخرين

وعلى الفور انتقل فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إلى أماكن الحفر التى تم التنقيب عن الأثار فيها بواسطة النائب البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، وذلك لإجراء المعاينة التصويرية للحفر والآبار التى تمت بالأماكن.

وقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بانتداب لجنة هندسية من محافظة القاهرة، لفحص المنازل التى تم التنقيب فيها عن الآثار لفحصها وبيان مدى سلامتها من عدمه.

كما قررت النيابة بانتداب لجنة من وزارة الآثار لفحص المناطق التى تم التنقيب فيها وأعمال الحفر التى تمت ومعاينتها واجراء تقارير عنها لمعرفة ما إذا كانت تلك المناطق تابعة للوزارة وممنوع بها التنقيب عن الأثار من عدمه.

وكانت قد أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بحبس النائب البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقضية آثار وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة.

وكشفت نيابة حوادث جنوب القاهرة، في ضبط النائب السابق علاء حسانين المعروف بـ " "نائب الجن والعفاريت"، وآخرين في اتهامه بقضية آثار عن قائمة المضبوطات بحوزة المتهمين والتي شملت.

المضبوطات

وضبطت أجهزة الأمن 201 قطعة أثرية وهي ، - عدد 2 لوح خشبي لابوت منقوش باللغة المصرية القديمة

- 36 تمثالا مختلف الأطوال من 8 سم إلى 12 سم، وعدد 4 تماثيل أوشابتي نصفي

- تمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزورية

- تمثال أوشابتي من المرمر

- 2 تمثال من البرونز أحداهما مكسور الرأس ورأس تمثال صغير الحجم من البرونز

- تمثال خشبي طولة نحو 10 سم

- تمثال حجري منقسم لجزئين

- رأس تمثال لمهرج يرجح أن يعود للعصر اليوناني

- تمثال حجري جنسي يعود للعصر اليوناني

- رجل تمثال من الحجر ورأس تمثال من الفخار

- 52 عملة مختارة من برونز النحاس تعود إلى العصر اليوناني الروماني

- 6 عملات من البرونز للعصر اليوناني

- قنبلة نفط فخار يرجع أن تعود للعصر الإسلامي.