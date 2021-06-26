/637369/محمد-صبحي-يستعد-لطرح-مسرحية-نجوم-الضهر-في-هذا-الموعد

اقترب الفنان محمد صبحي على الانتهاء من مسرحيته الجديدة «نجوم الضهر» إذ يكثف ساعات العمل ترقبًا لعرضها خلال الفترة القادمة، وهي من أخراج وتأليف الفنان محمد صبحي ليراهن بها على عودته للمسرح منذ تفشي جائحة كورونا.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسرحية نجوم الضهر للفنان محمد صبحي

يشارك في بطولة مسرحية «نجوم الضهر» عدد كبير من النجوم يصل عددهم إلى 40 نجم ونجمة، ومن المقرر تقديمها على مسرح مدينة سنبل، ومن المقرر عرضها خلال موسم عيد الأضحى في حالة انتهاء كافة الترتيبات.

محمد صبحي.. مسرحية «نجوم الضهر»

مسرحية «نجوم الضهر» من إخراج وبطولة محمد صبحي، وأشعار عبد الله حسن، وموسيقي وألحان شريف حمدان وديكور محمد الغرباوي، ويشارك في بطولة المسرحية نخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبد العزيز ، سماح السعيد ، عبد الرحيم حسن ، محمد أبو داوود، ندى ماهر، تامر ضيائي، داليا حسن ميرنا زكري، وحازم القاضي، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزي ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقي طنطاوي ورحاب الشناط.

مسرحيات قدمها محمد صبحي قبل جائحة كورونا

وكان قد قدم الفنان الكبير محمد صبحي العديد من المسرحيات منهم "غزل البنات " من تراث الفنان الكبير الراحل نجيب الريحاني ثم مسرحية " خيبتنا " والتي تنبأت بما يحدث علي الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكي، وقدم فيها النجم محمد صبحى شخصية الدكتور «يائس» العالم فى علم الجينات.

وقدم أيضًا "أنا والنحلة والدبور" تأليف الكاتب أيمن فتيحة والتي تناول القضية الأزلية بين المرأة والرجل بشكل كوميدي وانتصر العرض للمرأة دون تشويه الرجل ومنحها حقوقها بطريقة كوميدية تتضمنتها أحداث المسرحية .