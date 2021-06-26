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/637370/الربان-عمر-صميدة-مصر-عانت-بسبب-عدم-وجود-ثقافة-سياسية-قبل-٢٠١١-صور-وفيديو
حل النائب الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب المؤتمر، ضيفا على موقع دوت الخليج، للحديث للنقاش والحوار حول تطورات المشهد السياسي والبرلماني، مع قرب انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلسي النواب والشيوخ، وع مرور أيضا نحو 7سنوات علي تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة شئون البلاد.
الربان عمر صميدة في استضافة موقع دوت الخليج
وتطرق الربان عمر صميده في حديثه عن تطورات مواقف مصر الخارجية في قضايا الأمن القومي، حيث أكد ان الدولة المصرية مرت بمشاكل ضخمة وذلك على المستوى الخارجي، إلى أنها على الرغم من ذلك تعاملت مع الملفات الخارجية بأعلى مستوى، سواء الملف الليبي وأزمة سد النهضة الأثيوبي والتعنت الواضع من قبل هذا الجانب، وموقف مصر المشرف الذي قامت به الدولة تجاه القضية الفلسطينة، والوقوف بجانب أشقائها في محنتهم، فكل هذه الملفات كانت في أن واحد، ولكن تمت ادارتها بشكل جيد، الأمر الذي يزيد ثقتنا في القيادة السياسية وقدرتها على استكمال ما بدأته، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
الحياة السياسية قبل 2011
ونوه الربان عمر المختار صميده إلى أن الحياة السياسية تراكمات، و أي عمل تراكمي زمني طويل، مشيرا إلى أن مصر لم يكن بها حياة سياسية ، ولم تبدأ الحياة السياسية إلا بعد 2011 ، فالاحزاب السياسية الكثيرة المتواجدة، مع الزمن سوف يصل عددها إلى اثنين او ثلاثة أو اكثر، فالكل يعمل من أجل الوطن، فالانجازات التي تتم تتطلب مننا دعمها، والشعب في حالة تغيير الأن، والجيل مختلف عن ذي قبل، والدولة المصرية نريد أن نصل بها للعالمية، وهذه الأمر سيتم عن طريق مواكبة التطور الذي يشهده العالم بكل المجالات.
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