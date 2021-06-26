/637371/مجدي-عبدالغني-يوجه-رسالة-للاعبي-الأهلي-قبل-مباراة-الترجي

نشر مجدي عبدالغني نجم فريق الأهلي واتحاد الكرة السابق، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي على "تويتر"، رسالة دعم إلى لاعبين الأهلي، قبل مباراة الفريق أمام الترجي التونسي، في دور إياب نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

رسالة مجدي عبدالغني للاعبين النادي الأهلي

وكتب غبدالغني على حسابة الرسمي على تويتر" كل الأمنيات بفوز النادي الأهلى الليلة على الترجي التونسي في المحطة الأخيرة لدور نصف النهائي لدوري أبطال افريقيا".

ويستعرض معكم موقع دوت الخليج موعد مباراة النادي الأهلي والترجي في مباراة إياب نصف نهائي إفريقيا والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، وفريق الترجي التونسي، في مباراة إياب نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة على استاد "السلام وي"، في تمام الساعة التاسعة مساء، وتذاع المباراة على قنوات بي ان سبورتس، حيث تمتلك قنوات بي ان سبورتس حقوق بث المباراة، ، وتنقل المباراة عبر قناتي "beIN Sports 1 HD Premium " و "beIN Sports HD 4".

الأهلي يتغلب على الترجي في قلب رادس

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب من دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بين فريقي الأهلي والترجي، والتي أقيمت في ملعب رادس بتونس، انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد من الفريق التونسي، وأحرز هدف الأهلي محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر، ويكفي النادي الأهلي تحقيق التعادل في مباراة اليوم، ليتأهل إلى نهائي البطولة، أمام الفائز من فريق الوداد المغربي وفريق كايز تشيفز الجنوب إفريقي، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، بفوز الفريق الجنوب إفرقي كايزر تشيفز بهدف دون رد.

يلعب فريق الترجي التونسي المباراة الأولى له في تاريخه على استاد السلام، حيث لعب فريق الترجي التونسي أمام الأهلي 10 مباريات في القاهرة، وأقيمت المباريات على ثلاث ملاعب مختلفة، وهم استاد القاهرة وبرج العرب واستاد السويس الجديد.

الأهلي بين عقدة القاهرة وتفوق الإسكندرية

لعب فريق الترجي التونسي أمام الأهلي 5 مباريات في استاد القاهرة الدولي، وفاز فريق الترجي في مبارتين وحقق التعادل في ثلاث مباريات، بينما لعب الفريقان 4 مباريات في استاد برج العرب، حقق المارد الأحمر الفوز في مباراة وحيدة وتعادلوا في ثلاث مباريات.