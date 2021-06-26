/637372/بسبب-انفجار-إطار-السيارة-أمن-الجيزة-يكشف-تفاصيل-انقلاب-سيارة-ملاكي-بالصف

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل حادث انقلاب سيارة ملاكي، ما نتج عن مصرع موجهة بإدارة الصف التعليمية، وإصابة أخرى، ومدير مدرسة، يوم الخميس الماضي 24 يونيو 2021، وأتضح أه بسبب انفجار في إطار السيارة الأمامي، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حادث انقلاب سيارة ملاكي

تفاصيل الحادث

وكان تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الجنوب يفيد انقلاب سيارة ملاكي بطريق تابع لمركز الصف، و وجود مصابين و حالة و فاه.

و انتقل علي الفور العقيد محمد مختار مفتش مباحث قطاع الجنوب إلى مكان الحادث، وأتضح أن سيارة ملاكي انقلبت، ما نتج عن مصرع وإصابة 3 أشخاص.

تحريات رجال المباحث

وباجراء التحريات بقيادة المقدم محمد العشري رئيس مباحث قسم الصف، أتضح أنه خلال قيادة "م.أ" مدير مدرسة لسيارته الملاكي، وبصحبته "ه.ح"، موجهة بإدارة الصف التعليمية، و"ع.ح" موجهة بنفس الإدارة، انقلبت بهم السيارة، خلال توجههم للإشراف وأعمال المراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية بقرية البرمبل بأطفيح، ما نتج عن إصابة مدير المدرسة، ومصرع ه.ح" الموجهة بإدارة الصف، وإصابة الموجهة الأخرى.

واستمع ضباط وحدة المباحث إلي شهود عيان الذي أكد أن السيارة الملاكي انقلبت بالطريق، بسبب انفجار إطار السيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.