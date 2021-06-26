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تنطلق في تمام التاسعة من مساء اليوم مباراة الأهلي والترجي التونسي في المواجهة التي تقام على ملعب السلام ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أن حقق المارد الفوز في لقاء الذهاب بهدف نظيف، ويستعرض دوت الخليج كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والترجي من المنزل مجانا.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والترجي من المنزل مجانا

وتقام مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب السلام، وتبث شبكة قنوات أون تايم سبورت أحداث اللقاء بين الفريقين، بالإضافة لقناة بي ان سبورت الناقل الحصري للبطولة ، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والترجي من المنزل مجانا.

تردد قناة تايم سبورت على البث الأرضي

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

كيفية ضبط قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

يمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

عليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها من أجل مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في إياب نصف النهائي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي في إياب نصف النهائي

حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق

خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف.