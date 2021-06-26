4 جثث ومصابة و3 ناجين.. انتهاء رفع أنقاض عقار العطارين بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأسفر انهيار العقار عن 4 قتلى، جميعهن سيدات، ونجاة 3 آخرين، فضلا عن إصابة سيدة، 70 عاما، تم نقلها إلى مستشفى جمال حمادة، لتلقى العلاج اللازم- وفقا للحصيلة النهائية.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل الفورى مع الحادث، الذى وقع عصر أمس الجمعة، وتكثيف تواجد جميع القوات الأمنية وفرق الدفاع المدنى والإسعاف.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضى و4 طوابق، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018.

وكشف رجب النقيدي، رئيس حى وسط الإسكندرية، عن تجهيز مدرسة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى كإيواء مؤقت لنقل متضررى عقار العطارين المنهار.