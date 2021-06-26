صور.. الأعلى لتنظيم الإعلام يستضيف وزير الزراعة

جدة - نرمين السيد - استضاف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، اليوم السبت، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين، وذلك فى مقر المجلس بماسبيرو.





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