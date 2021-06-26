صور.. محافظ القاهرة يقود حملة مفاجئة على مساكن المحروسة لرفع الإشغالات

جدة - نرمين السيد - قاد خالد عبد العال محافظ القاهرة، حملة مفاجئة على مساكن المحروسة بمدينة السلام ثان تم خلالها رفع جميع الإشغالات الموجودة بشوارع المدينة وأمام المحلات وإعادة الانضباط لشوارع المدينة.





وأكد محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، على رئيس حى السلام ثان بمنع دخول التوك توك للمدينة وعمل حملات يومية ودورية لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى واتخاذ إجراءات مشددة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة. وتعد مساكن المحروسة إحدى مشروعات الإسكان التى أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض المحافظة وساهمت فى تطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية بها سواء المناطق غير الآمنة أو المناطق الآمنة غير المخططة، كما ساهمت فى تحسين حالة قاطنيها وتوفير حياة كريمة لهم بمساكن آمنة تتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.

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