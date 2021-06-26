إنفوجراف.. مبادرات الرئاسة تحقق العدالة الاجتماعية

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جدة - نرمين السيد - وتمثلت تلك المبادرات فى تكافل وكرامة، وحياة كريمة، و100 مليون صحة، حيث وطنت مفهوم العدالة وحولته من شعار مطلبى إلى واقع معاش.
كما ساهمت فى إنهاء قوائم الجراحات الحرجة فى المستشفيات، فيما تصل خدماتها إلى كل المواطنين دون تمييز، وذلك بحسب دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسة.
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