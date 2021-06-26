رئيس المحطات النووية يشرح شروط وضوابط فرص العمل بالهيئة  

جدة - نرمين السيد - ونشرت الهيئة على الموقع الرسمى، الأسئلة الشائعة التى تلقتها من المتقدمين للوظائف التى تم الإعلان عنها فى مختلف التخصصات والمجالات لـ 300 وظيفة.

وأكد دكتور مهندس أمجد الوكيل رئيس الهيئة، أن هناك خطوات سيتم اتخاذها بعد الانتهاء من مدة شراء الكراسات، حيث يتم تسلم الكراسات من المتقدمين بداية من 4 يوليو حتى 4 أغسطس، وبعدها يتم استكمال فرز الملفات ومراجعة استيفائها.

وأضاف رئيس الهيئة: يمر المتقدمين بـ 5 اختبارات، الاختبار الأول فنى والثانى حاسب آلى والاختبار الثالث لغات والاختبار الرابع نفسى والخامس لجنة تضم عدد من الجهات، ونسبة النجاح فى الامتحان الواحد لا تقل عن 65% ولا تقل نسبة النجاح الكلية للامتحانات عن 70 %ولا يقوم أى متقدم بالانتقال من اختبار إلى الاختبار الذى يليه إلا بعد النجاح فى الاختبار الأول، كما أن الاختبارات مميكنة ولا دخل للأيد البشرية، وبعد ذلك يتم توقيع كشف طبى وكشف ضد المخدرات.

وتابع: كما أنه لابد من أن يكون المتقدم متناسق من حيث كتلة الجسم، وبعد ذلك يتم إخطار الناجحين بتاريخ التعيين لهم ويتم تأهيل المعينين بالهيئة حسب كل وظيفة، فتكون مثلا للمهندسين لمدة 3 شهور، وسيتم إخطار المتقدمين بمواعيد الاختبارات.

وقال رئيس الهيئة، إن هناك إقبالا كبيرا على التقديم للمسابقة، حيث تم تجهيز 16 شباكا لشراء الكراسات، وعدد كبير من مقاعد الانتظار حتى يخفف ذلك من الزحام ولا يحدث تكدس، فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتقديم الكمامات للمتقدمين، وهناك مراقبة مستمرة من خلال غرفة عمليات مركزية، متابعا: كل المستوفين للشروط سوف يخضعون للاختبار الأول، ولا توجد أفضلية لأسبقية التقدم فالإعلان بنظام المنافسة والتصفية.

وقال رئيس الهيئة، إن أقل تقدير يُقبل بالهيئة تقدير عام جيد وبالطبع يُقبل من هم فى تقدير أعلى من جيد للتراكمى على أن يكون التقدير العام الأخير جيد، كما لا يشترط التقدير فى الوظائف العليا (رئيس قطاع – مدير عام)، كما يقتصر تحديد النطاق الجغرافى للإقامة بالقاهرة الكبرى لوظائف السائق وعمال الخدمات المعاونة، أما باقى الوظائف فمتاح التقدم من مختلف محافظات الجمهورية، وأعلى سن للقبول لوظائف الدرجة الأولى 45 سنة، و 40 سنة للقبول بوظائف الدرجة الثانية و35 سنة لوظائف الدرجة الثالثة والرابعة والعقود، وذلك منذ تاريخ نشر الإعلان، وغير مطلوبة فى مرحلة التقديم.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الوظائف الهندسية والقانونية (محامى) تستلزم تقديم صورة شهادة النقابة مع صور مستندات التقديم المطلوبة.

أما بالنسبة لوظائف (العلوم – المحاسبين) يمكن التقدم بها بعد اجتيازهم كافة الاختبارات، أما وظائف باحث قانونى لا تشترط القيد بنقابة المحامين، كما يمكن للشخص أن يتقدم فى أكثر من وظيفة تناسبه وتناسب مؤهله الدراسى بشرط سحب ملف لكل وظيفة على حدة.

وعن المطلوب كمسوغات تقديم للوظائف، أوضح: صور المستندات وليس الأصول وغير مسموح الطلب فيما بعد باسترجاع صور هذه المستندات، ويجوز تقديم الملف من غير المتقدم بشرط تقديم صورة بطاقة أو تحقيق الشخصية لصاحب الملف، ولن تقبل الملفات المرسلة بالبريد.

وتابع: تبدأ الهيئة فى استلام ملفات التقديم من يوم 4/7/2021 وحتى 4/8/2021 وفقاً للمواعيد المحددة بالجداول التى سيتم نشرها على الموقع الرسمى للهيئة وعلى المتقدمين الالتزام بتلك المواعيد، وهناك إقرار قبول العمل بالمناطق النائية ومنطقة الضبعة داخل الملف، حيث يجب توقيعه قبل التقديم، ومطلوب أيضا توقيع إقرار صحة البيانات.

وأكد رئيس الهيئة، أن التقدم فى أى وظيفة يكون من اختيار الشخص نفسه وليس لأحد من العاملين بالهيئة حق اختيار أى وظيفة لأى من المتقدمين، ولا توجد أى مكاتب تابعة للهيئة ولا يوجد أى أفراد يقومون بتوزيع الملفات خارج مقر الهيئة، ونحن غير مسؤولين عن أى ملفات يتم سحبها أو الحصول عليها من خارج مقرها بمدينة نصر.

واستكمل: كما يجوز للحاصلين على مؤهلات عليا التقديم لشغل الوظائف التى تتطلب الحصول على مؤهل متوسط، موضحا أن وظائف (السائقين والسكرتارية وعمال الخدمات المعاونة) بعقود مؤقت وباقى الوظائف يتم شغلها بالتعيين.

وأوضح أنه يتطلب التقدم لشغل الوظائف الحصول على مؤهل متوسط على الأقل، وأن تقديم شهادة الماجستير أو الدكتوراه لا يغنى عن تقديم شهادة المؤهل الأصلى، مؤكدا أن وظائف الدرجة الأولى والثانية تحتاج إلى مدد خبرة كلية (6 سنوات للدرجة الثانية و10 سنوات للدرجة الأولى) للمتقدمين من خارج الجهاز الإدارى للدولة.