الزيارة ممنوعة.. تطورات الحالة الصحية لـ جيهان السادات

كشف محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تطورات الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات، واصفا حالتها الصحية بالحرجة، داعيا الشعب المصري مواصلة الدعاء لله بأن يعجل سبحانه وتعالي الشفاء العاجل لأم الأبطال السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات.
وأكد "السادات" أن الزيارة ممنوعة تماما عن جيهان السادات حتي لأقرب الأقربين لها، مضيفا: أبناءها يطمئنون عليها بالنظرة أليها من خلف الزجاج ولا أحد يدخل غرفتها إلا الأطباء المعالجين، وهي مازالت حتى الآن داخل العناية المركزة ."
ووجه السادات الشكر للأطباء الذين بالمركز الطبي الذي تمكث فيه جيهان السادات، مضيفا: من الناحية الطبية فإن الأطباء الذي يتابعون حالة جيهان السادات يقدمون لها كل ما يمكن تقديمه من الناحية الطبية ولكن الشفاء بيد الله، ولذلك ندعو أهالينا من الشعب المصري مواصلة الدعاء وأن يمن عليها بالشفاء".
وخلال الأيام القليلة الماضية، تعرضت جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى أزمة صحية شديدة، أودعت على أثرها بغرفة الرعاية المركزة بأحد المراكز الطبية الكبيرة لتدخل في رحلة علاج.
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