جامعة القاهرة تواصل امتحانات نهاية العام الدراسي

تواصل كليات جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021، والتي تجرى بنظامي الإلكتروني والحضوري طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

وتعقد الامتحانات، اليوم، بكليات التجارة (الفرقة الرابعة)، والآداب (الفرقة الرابعة)، والتخطيط الاقليمي والعمراني (الفرقة الأولي) بنظام Online، والزراعة (الفرقة الأولي)، والتربية النوعية (الفرقة الثانية)، والصيدلة (الفرقة الأولي)، والتمريض (الفرقة الأولي)، وطب الآسنان (الفرقة الثانية - الفرقة الثالثة).

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن جميع معاهد وكليات الجامعة ملتزمة بخطة الوقاية من فيروس كورنا المستجد خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وأن الضوابط تلزم جميع المشاركين بارتداء الكمامة وقواعد التباعد الاجتماعي والدخول من بوابات التعقيم، والتواجد قبل بدء الامتحان بساعة، واتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع، وعدم السماح بدخول اللجان بعد بدء الامتحان مع السماح بانصراف الطالب فور الانتهاء من الإجابة.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الحالي، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.