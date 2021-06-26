مصر للطيران تؤكد استعدادها لإتمام مرحلة عودة ضيوف مهرجان أسوان لأفلام...

أكدت شركة (مصر للطيران) ، استعدادها لإتمام مرحلة عودة ضيوف مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة بمدينة أسوان ، وذلك ضمن رعايتها للمهرجان وباعتبارها الناقل الرسمي لضيوفه.

وأشاد منظمو المهرجان ، الذي تقام فاعلياته خلال الفترة من 24 حتى 29 يونيو الجاري ، بالدور الهام الذي لعبته مصر للطيران في إقامة المهرجان ، حيث تضمنت المواد الإعلانية عن الحدث شعار الشركة تقديرًا للتسهيلات التي قدمتها الشركة لضيوف المهرجان والشخصيات الهامة المسافرين على رحلات مصر للطيران الدولية والداخلية بالإضافة إلى أسعار السفر المميزة التي قدمتها للمشاركين في المهرجان.