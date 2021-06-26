«موسيماني» محذرا لاعبي الأهلي من الترجي: يلعب في القاهرة أفضل من رادس

وجه بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، تحذيراً شديد اللهجة للاعبى فريقه قبل مواجهة الترجى، المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم على ملعب السلام بالقاهرة فى إياب دور النصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وقال موسيمانى للاعبى الأهلى، "الترجى دائماً يلعب فى القاهرة أمام الأهلى أفضل من المردود الذى يقدمه فى رادس على مدار السنوات الماضية.. بطل تونس لا يقدم أفضل أداء فى ملعبه، ولكن فى مواجهة القاهرة يتحسن أداؤه بشكل كبير على مدار السنوات الأخيرة"، محذراً لاعبى الأهلى من قدرة الترجى على عمل ريمونتادا والصعود للمباراة النهائية على حساب الأهلي.

وأكد موسيمانى، فى نفس الوقت، ثقته فى عبور الترجى وتكرار الفوز عليه فى مباراة الإياب، ولكنه شدد أن الحذر مطلوب ولابد من أخذ المباراة بمنتهى الجدية وعدم التهاون بأى شكل أمام بطل تونس الذى أصبح لا يملك ما يخسره.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى الكاف إدارة مباراة الأهلى والترجى الليلة للكاميرونى اليوم نيانت، على أن يكون الحكم المغربى رضوان جيد حكمًا بغرفة تقنية الفيديو (VAR)، وتأهل الأهلى لهذا الدور بعد تخطى عقبة ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقي، ونجا فريق باب سويقة من فخ شباب بلوزداد الجزائرى بعدما احتكم الفريقان لركلات الترجيح.

ويعول موسيمانى فى لقاء الليلة على نفس الأسماء التى خاضت لقاء الذهاب و حققت فوزاً مهماً على بطل تونس فى عقر داره مع إمكانية إعادة محمد مجدى أفشة للتشكيل الاساسى على حساب صلاح محسن وتبدو أوراق موسيمانى الرابحة هى، على معلول وشريف وأفشة والسولية وحمدى فتحى وديانج وأكرم توفيق ومن خلفهم الحارس المُتميّز محمد الشناوى، ويرغب المدير الفنى فى الاستفادة بالرباعى كهربا وصلاح محسن وأجاى ووليد سليمان كأوراق رابحة على الدكة فى الشوط الثانى.