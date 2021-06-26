اقتصادية النواب : توجيهات القيادة السياسية ساهمت في تحقيق الاوقاف أعلي عائد في تاريخها ﻿

/637368/اقتصادية-النواب--توجيهات-القيادة-السياسية-ساهمت-في-تحقيق-الاوقاف-اعلي-عايد-في-تاريخها

قال النائب محمد علي عبدالحميد ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن توجيهات القيادة السياسية المستمرة بالحفاظ علي اموال الوقف ، والتعامل معه بالقيمة السوقية العادلة ، ساهم في تحقيق هيئة الاوقاف أعلي عائد سنوي فى تاريخها بنحو مليار و800 مليون جنيه،

دوت الخليج يرصد ما ذكرته اللجنة الاقتصادية بشأن العائد السنوي للأوقاف

ممتلكات الأوقاف

واوضح النائب محمد عبدالحميد ، أن وزير الاوقاف نجح في وضع استيراتيجية جيدة في التعامل مع اراضي وممتلكات الاوقاف ، وذلك بعدما قام باعداد أول اطلس لحصر جميع اراضي الوقف علي مستوي قري ومدن الجمهورية لافتا الي أن هيئة الاوقاف المصرية اصبحت واحدة من أهم موارد الاقتصاد المصري .

أعيان الوقف

وأشار النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، الي ان وزير الاوقاف ، اول ناظر للوقف استطاع حصر وتوثيق جميع أعيان الوقف بعد رفعها مساحيا وتم تسجيلها في أطلس يصدر في ٨٧ مجلدا ومميكن إلكترونيا خلال أيام، يضع الوقفيات على خريطة الاستثمار ويعيد ممتلكات مستحقى الوقف، ويوثق 114 ألف وقفية تضم نصف مليون فدان و200 ألف وحدة عقارية بقيمة تريليون و37 مليار جنيه.

أصول الوقف

واكد النائب محمد عبد الحميد ،عضو مجلس النواب ،أن حسن ادارة وزير الاوقاف لادارة اموال الوقف ، وقيامه بالقضاء علي منابع الفساد داخل الهيئة باختيارات قيادات علي درجة كبيرة من الكفاءة ساهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في ادارة اصول الوقف، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها المهندس علاء عبدالعزيز ، لتعظيم استثمارات الوقف خاصة بعد قيام الهيئة مؤخرا بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع المحافظين لاستغلال اراضي الوقف في مشروعات استثمارية تخدم المواطنين وتحقق دخلا للهيئة .

أموال هيئة الأوقاف

يذكر ان وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة استعرض خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي به جهود الوزارة في إدارة أموال هيئة الأوقاف، موضحًا أن الهيئة حققت أعلى عائد سنوي في تاريخها خلال العام المالي 2020/2021، بنحو مليار و800 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 16%، أو ما يعادل 250 مليون جنيه عن العام الماضي، إلى جانب تحقيق مال بدل وأصول مستحقة بنحو مليار و170 مليون جنيه، ليصبح إجمالي إيرادات الهيئة حوالي 3 مليار جنيه للمرة الأولى في تاريخها