اقتصادية النواب : توجيهات القيادة السياسية ساهمت في تحقيق الاوقاف أعلي عائد في تاريخها ﻿

/637368/اقتصادية-النواب--توجيهات-القيادة-السياسية-ساهمت-في-تحقيق-الاوقاف-اعلي-عايد-في-تاريخها
قال النائب محمد علي عبدالحميد ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن توجيهات القيادة السياسية المستمرة بالحفاظ علي اموال الوقف ، والتعامل معه بالقيمة السوقية العادلة ، ساهم في تحقيق هيئة الاوقاف أعلي عائد سنوي فى تاريخها بنحو مليار و800 مليون جنيه،
دوت الخليج يرصد ما ذكرته اللجنة الاقتصادية بشأن العائد السنوي للأوقاف
ممتلكات الأوقاف
واوضح النائب محمد عبدالحميد ، أن وزير الاوقاف نجح في وضع استيراتيجية جيدة في التعامل مع اراضي وممتلكات الاوقاف ، وذلك بعدما قام باعداد أول اطلس لحصر جميع اراضي الوقف علي مستوي قري ومدن الجمهورية لافتا الي أن هيئة الاوقاف المصرية اصبحت واحدة من أهم موارد الاقتصاد المصري .
أعيان الوقف
وأشار النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، الي ان وزير الاوقاف ، اول ناظر للوقف استطاع حصر وتوثيق جميع أعيان الوقف بعد رفعها مساحيا وتم تسجيلها في أطلس يصدر في ٨٧ مجلدا ومميكن إلكترونيا خلال أيام، يضع الوقفيات على خريطة الاستثمار ويعيد ممتلكات مستحقى الوقف، ويوثق 114 ألف وقفية تضم نصف مليون فدان و200 ألف وحدة عقارية بقيمة تريليون و37 مليار جنيه.
أصول الوقف
واكد النائب محمد عبد الحميد ،عضو مجلس النواب ،أن حسن ادارة وزير الاوقاف لادارة اموال الوقف ، وقيامه بالقضاء علي منابع الفساد داخل الهيئة باختيارات قيادات علي درجة كبيرة من الكفاءة ساهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في ادارة اصول الوقف، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها المهندس علاء عبدالعزيز ، لتعظيم استثمارات الوقف خاصة بعد قيام الهيئة مؤخرا بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع المحافظين لاستغلال اراضي الوقف في مشروعات استثمارية تخدم المواطنين وتحقق دخلا للهيئة .
أموال هيئة الأوقاف
يذكر ان وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة استعرض خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي به جهود الوزارة في إدارة أموال هيئة الأوقاف، موضحًا أن الهيئة حققت أعلى عائد سنوي في تاريخها خلال العام المالي 2020/2021، بنحو مليار و800 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 16%، أو ما يعادل 250 مليون جنيه عن العام الماضي، إلى جانب تحقيق مال بدل وأصول مستحقة بنحو مليار و170 مليون جنيه، ليصبح إجمالي إيرادات الهيئة حوالي 3 مليار جنيه للمرة الأولى في تاريخها
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