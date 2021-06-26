/637374/صحيفة-تونسية-الهونى-والبدري-يقودان-الترجي-أمام-الأهلي

كشفت تقارير صحفية تونسية أن حمدو الهونى وزميله التونسي أنيس البدري يقودان التشكيل المتوقع لفريق الترجي الرياضى التونسي، عندما يحل ضيفاً على شقيقه الأهلي بطل مصر فى مواجهة صعبة فى التاسعة مساء اليوم، السبت، على ملعب الأهلى والسلام فى إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التشكيل المتوقع للترجي التونسي:

في ما يلي التشكيلة المنتظرة لفريق باب السويقة خلال هذه المواجهة :

“معز بن شريفية – إلياس الشتي – عبد القادر بدران – خليل شمام – حمدي النقاز – فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان – عبد الرؤوف بن غيث – حمدو الهوني – أنيس البدري – ويليام توغي”

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي -علي لطفي -مصطفي شوبير.

خط الدفاع:علي معلول-ياسر إبراهيم-أيمن أشرف -محمود وحيد -بدر بانون -أحمد رمضان بيكهام-رامي ربيعة.

خط الوسط: عمرو السولية-أليو ديانح-حمدي فتحي-مجدي أفشة-كهربا-طاهر محمد طاهر-حسين الشحات-وليد سليمان-جونيور أجاي.

خط الهجوم:صلاح محسن-محمد شريف-والتر بواليا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى المباراة النهائية في البطولة، بعد أن حقق الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس الأسبوع الماضي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في إياب نصف النهائي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

موسيماني

وكشف بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، أن فريقه لديه أفضلية بسيطة ولكنها ليست ميزة أحياناً لأن تاريخ مواجهات الفريقين تثبت العكس، والمباراة صعبة، وعلينا تعزيز الفوز والخروج بشباك نظيفة.

ذكر أن النادي الأهلي حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على "غريمة التقليدي" نادي الزمالك، بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" للأحمر، وشيكابالا للفريق الأبيض، في المباراة التي جمعت بينهما يوم 27 نوفمبر الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، في "نهائي القرن".

سيكون الفائز من مواجهة الأهلي والترجي التونسي، على موعد مع التاريخ ومواجهة من العيار الثقيل بين الفائز من المباراة الأخري التي تجمع بين الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الجنوب إفريقي على "وداد الأمة" بهدف دون رد، على ملعب "مركب محمد الخامس" في كازابلانكا.