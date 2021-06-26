/637377/تأجيل-دعوى-جديدة-ضد-الإعلامي-تامر-أمين-بتهمة-إهانة-أهالي-الصعيد

قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت 26 يونيو 2021، تأجيل دعوى جديدة ضد الإعلامى تامر أمين بتهمة إهانة أهالي الصعيد؛ لعدم إدراج الدعوى في رول المحكمة.

دوت الخليج يرصد في السطور التاليه تفاصيل دعوى جديدة ضد الإعلامي تامر أمين

وأوضحت الجنحة المباشرة التى أقامها المحامى سليمان على أن الإعلامى تامر أمين سب وقذف أهالى الصعيد طبقاً للمادة 307 من قانون العقوبات، كما طالبت الجنحة بتعويض مدنى مؤقت قدره 10001 جنيه.

دعوى جديدة ضد الإعلامي تامر أمين

وأوضحت الجنحة أن الإعلامى سب أهالى الصعيد عبر برنامجه على إحدى القنوات، وعليه تم التقدم بالجنحة المباشرة ضده، وتم تحديد جلسة السبت المقبل 26 يونيو لنظر أولى جلسات محاكمة المدعى عليه.

التفاصيل المتعلقة بقضية الإعلامي تامر أمين

وفي سياق اخر كان اللوا إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا بورود بلاغا لمركز شرطة بلبيس بتغيب الطفل «عوض مختار عوض»، عامين ونصف العام، مقيم بعزبة النشو التابعة لبساتين الإسماعيلية بمركز بلبيس، والعثور على جثته في وقت لاحق أعلى سطح أسرة الجيران، وبها آثار خنق حول العنق.

واتهمت أسرة الطفل كل من «عبدالفتاح.أ.ع»، 65 عامًا، وابنه «محمد»، 37 سنة و«عزيزة.ع»، 42 سنة و«ع.ع.أ»، والطفلة «ياسمين.ع.أ»، 11 سنة والطفل «معاذ»، 4 سنوات.

وأفادت الأسرة في البلاغ أن الطفل المتوفي خرج صباح أمس للهو أمام المنزل برفقة الطفلة «ياسمين»، ثم اختفى ولم يعد إلى المنزل وبعد مرور عدة ساعات بحثوا عنه دون جدوى ثم عثروا على الجثة ملقاه فوق سطح منزل جيرانهم واتهموهم بقتله.