الأهلي يتعاقد مع لاعب جديد لتدعيم صفوف كرة الطائرة.. «صور»

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ويرصد دوت الخليج تفاصيل التعاقد:

وذلك بعدما أعلن عن التعاقد مع اللاعب محمد محسن للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لـ «رجال طائرة الأهلي» بداية من الموسم المقبل. ووقع اللاعب على عقود الانضمام لـ«رجال طائرة الأهلي لمدة 4 مواسم، في حضور محمد مصيلحي المدير الفني للفريق.

وأضاف عبدالقادر إن التعاقد مع محسن جاء بعد ترشيحه من جانب الجهاز الفني لـرجال طائرة الأهلي، والحصول على موافقة مجلس إدارة النادي، في ضوء الجهود التي يبذلها المجلس لدعم كافة الفرق الرياضية بالنادي. وأشار عبدالقادر الى إن هناك اهتماما كبيرا بتوفير كافة متطلبات الأجهزة الفنية من صفقات ومعسكرات إعداد وغيرها، استعدادا للموسم المقبل من أجل تحقيق أفضل النتائج والمنافسة على الفوز بكل البطولات.

ومن ناحيه اخري يستعد فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراته اليوم السبت امام فريق الترجي التونسي، والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي -علي لطفي -مصطفي شوبير.

خط الدفاع:علي معلول-ياسر إبراهيم-أيمن أشرف -محمود وحيد -بدر بانون -أحمد رمضان بيكهام-رامي ربيعة.

خط الوسط: عمرو السولية-أليو ديانح-حمدي فتحي-مجدي أفشة-كهربا-طاهر محمد طاهر-حسين الشحات-وليد سليمان-جونيور أجاي.

خط الهجوم:صلاح محسن-محمد شريف-والتر بواليا.

كشف بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، أن فريقه لديه أفضلية بسيطة ولكنها ليست ميزة أحياناً لأن تاريخ مواجهات الفريقين تثبت العكس، والمباراة صعبة، وعلينا تعزيز الفوز والخروج بشباك نظيفة.

ذكر أن النادي الأهلي حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على "غريمة التقليدي" نادي الزمالك، بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" للأحمر، وشيكابالا للفريق الأبيض، في المباراة التي جمعت بينهما يوم 27 نوفمبر الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، في "نهائي القرن".

سيكون الفائز من مواجهة الأهلي والترجي التونسي، على موعد مع التاريخ ومواجهة من العيار الثقيل بين الفائز من المباراة الأخري التي تجمع بين الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الجنوب إفريقي على "وداد الأمة" بهدف دون رد، على ملعب "مركب محمد الخامس" في كازابلانكا.