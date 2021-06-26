متفوقًا على أعمال الكبار.. فيلم «مش أنا» لتامر حسني يحقق أعلى الإيردات في تاريخ السينما

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استطاع فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني تحقيق نجاحًا ساحقًا لم يسبق له مثيل بعد طرحه بيومًا واحدًا في دور العرض السينمائية، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت 17 مليون و 700 ألف جنيه مصري في يومه الأول.

دوت الخليج يستعرض نجاح فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني، الذي حطم الأرقام القياسية في تاريخ إيرادات الأفلام العربية.

فيلم مش أنا يحطم الأرقام القياسية

وصرح الموزع الدولي محمد ناقرو للأفلام العربية أن فيلم «مش أنا» حقق لأول مرة في عالم الإيرادات للأفلام العربية أعلى إيراد دولي يومي لفيلم عربي في تاريخ السينما المصرية والعربية، وبذلك فاستطاع الفيلم أن يحطم الأرقام القياسية.

تامر حسني يحتفل بنجاح فيلمه مش أنا

واحتفل الفنان المصري تامر حسني بنجاح فيلمه الجديد «مش أنا»، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "الحمد لله وشكرًا لكل الجماهير الحبيبة في مصر والوطن العربي وجميع أنحاء العالم.. اللي النهاردة خلوني احقق رقم سينمائي قياسي في حياتي لأول يوم عرض للفيلم بمجموع إيراداته داخل مصر وخارجها".

واستطرد حسني قائلًا: "الحقيقة كنت بحلم احقق رقم كبير عشان 50% بس.. ودا كان تحدي كبير اني اخد نسبة اشغال السينمات الخطوة دي للوقوف جانب الصناعة والفيلم ينزل في الوقت دا.. بس ربنا كريم وبيكرم على قد المجهود بس مجاش في دماغي الرقم دا خالص الحقيقة لأنه أعلى من أي رقم حققته.. واللي فرحني أكتر وهو احترامكم للعمل وآراكم الفوق إيجابية اللي بحمد ربنا عليها على الفيلم بشكل عام".

صناع عمل فيلم «مش أنا»

فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم اياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.